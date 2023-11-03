Яремчука визнали найгіршим із основи "Валенсії" у матчі Кубка Іспанії

У рамках 1/64 фіналу розіграшу Кубка Іспанії "Валенсія" українця Романа Яремчука здобула комфортну виїзну перемогу над "Логроньосом" – 2:0.

Яремчук вийшов у старті та провів на полі 87 хвилин. Український форвард не вразив футбольних експертів. Зокрема, статистичний портал SofaScore поставив Роману оцінку у 6.6 балів, що є найгіршим серед гравців "Валенсії", які вийшли в основі. Такий самий бал і у Селіма Амалла.

Це тривожний дзвінок для збірної України, яка 20 листопада має вирішальну зустріч проти Італії за право вийти безпосередньо з групи у фінальну частину Євро-2024.