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"Житичі-Полісся" вилетіли з Кубка ЄКВ

Український клуб не зміг пробитися до наступного раунду турніру.

"Житичі-Полісся" вилетіли з Кубка ЄКВ
Фото: СEV

У матчі-відповіді 1/32 фіналу Кубка ЄКВ волейболісти житомирського клубу "Житичі-Полісся" програли в сербському місті Нові Сад місцевій команді "Войводіна" – 1:3 (20:25, 18:25, 25:19, 18:25).

З урахуванням першого матчу, який виграв житомирський клуб тиждень тому (3:2), "Житичі-Полісся" вилетів з європейського кубкового турніру.

Нагадаємо, ще один український клуб "Епіцентр-Подоляни" із Городка Хмельницької області свій повторний поєдинок цієї стадії турніру проведе сьогодні у польському місті Блоні, де прийматиме команду "Декоспан" із Бельгії. У першій грі сильнішими виявилися бельгійці - 3:1.

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