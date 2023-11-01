Миколенко потрапив у команду жовтня в АПЛ за версією WhoScored

Авторитетний статистичний портал WhoScored опублікував символічні збірні за підсумками жовтня у всіх топ-5 чемпіонатах.
Зокрема, до команди найкращих в чемпіонаті Англії потрапив захисник Віталій Миколенко. Середня оцінка у всіх матчах українського легіонера "Евертона" у жовтні склала 7,30 бали.
Відзначимо, що крім Миколенка з гравців "ірисок" в команду місяця потрапив Двайт МакНіл із середньою оцінкою 7,93.
🏴 Premier League Team of the Month pic.twitter.com/DeWsefATAl— WhoScored.com (@WhoScored) October 31, 2023