Стародубцева вперше виграла матч на турнірі WTA

Українка у трьох сетах обіграла Софі Чанг на турнірі в США.

Юлія Стародубцева (WTA 172) з вольової перемоги стартувала на турнірі серії WTA 125 у Мідленді (США), що проводиться на хардових покриттях у приміщенні.

У 1/16 фіналу українка у двох сетах обіграла госодарку кортів Софі Чанг (WTA 330) 3:6, 6:1, 6:0

Матч тривав 1 годину і 45 хвилин.

Це була друга зустріч тенісисток. Юлія ще не програвала.

Для Стародубцевої ця перемога стала першою на турнірах серії WTA. Раніше українка перемагала виключно на змаганнях ITF.

За право вийти до чвертьфіналу Юлія зіграє проти переможниці матчу Тейлор Таунсенд – Ралука Джорджана Шербан.