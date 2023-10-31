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Стародубцева вперше виграла матч на турнірі WTA

Українка у трьох сетах обіграла Софі Чанг на турнірі в США.

Стародубцева вперше виграла матч на турнірі WTA
Юлія Стародубцева
Фото: Instagram

Юлія Стародубцева (WTA 172) з вольової перемоги стартувала на турнірі серії WTA 125 у Мідленді (США), що проводиться на хардових покриттях у приміщенні.

У 1/16 фіналу українка у двох сетах обіграла госодарку кортів Софі Чанг (WTA 330) 3:6, 6:1, 6:0

Матч тривав 1 годину і 45 хвилин.

Це була друга зустріч тенісисток. Юлія ще не програвала.

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Для Стародубцевої ця перемога стала першою на турнірах серії WTA. Раніше українка перемагала виключно на змаганнях ITF.

За право вийти до чвертьфіналу Юлія зіграє проти переможниці матчу Тейлор Таунсенд – Ралука Джорджана Шербан.

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