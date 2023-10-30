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Контракт із Ф'юрі підписано на 23 грудня, - промоутер Усика

Красюк висловився щодо дати проведення бою.

Контракт із Ф'юрі підписано на 23 грудня, - промоутер Усика
Фото: skysports.com

Промоутер володаря титулу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкому дивізіоні Олександра Усика (21-0, 14 КО) Олександр Красюк висловився з приводу майбутнього поєдинку свого клієнта з чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі (34-0-1, 24 KO).

"У нас підписано контракт на 23 грудня. Ф'юрі не зможе його уникнути", - цитує Красюка Skysports.

Зазначимо, що Ф'юрі та Усик зустрілися напередодні на рингу відразу після бою англійця з Френсісом Нганну, і Ф'юрі гарантовано заявив, що це буде його наступний бій.

У свою чергу, його промоутер Френк Воррен не був таким категоричним.

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"У Тайсона розтин, тому немає сенсу призначати дату наступного бою, поки в нього розсічення на маківці - нам потрібно подивитися, як воно заживе", - заявив Воррен.

Додамо, що раніше Красюк повідомляв, що в контракті на бій Усика та Ф’юрі передбачено пункт про двосторонній реванш.

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