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Винник здобула "золото" молодіжного чемпіонату світу з боротьби

Іще дві українські спортсменки стали призерками світової першості.

Винник здобула "золото" молодіжного чемпіонату світу з боротьби
Соломія Винник
Фото: facebook.com/ukrwrestling

Збірна України з боротьби здобула напередодні одразу 3 нагороди на молодіжному чемпіонаті світу U-23, який триває у столиці Албанії Тирані.

У категорії до 59 кілограмів чемпіонкою світу стала Соломія Винник. У фінальній сутичці вона здолала японську спортсменку Сену Нагамото.

21-річна спортсменка з Чернівців, яка вже мала у доробку "срібло" (2021) та "бронзу" (2022), зібрала повну колекцію нагород молодіжної світової першості.

Крім того, бронзові нагороди здобули Манола Скобельська та Анастасія Алпєєва.

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Манола в категорії до 68 кілограмів у "бронзовому" фіналі перемогла росіянку Вусалу Парфянович, а Анастасія в категорії до 76 кг кілограмів взяла гору над Нодокою Ямамото з Японії.

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