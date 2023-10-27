Винник здобула "золото" молодіжного чемпіонату світу з боротьби

Збірна України з боротьби здобула напередодні одразу 3 нагороди на молодіжному чемпіонаті світу U-23, який триває у столиці Албанії Тирані.
У категорії до 59 кілограмів чемпіонкою світу стала Соломія Винник. У фінальній сутичці вона здолала японську спортсменку Сену Нагамото.
21-річна спортсменка з Чернівців, яка вже мала у доробку "срібло" (2021) та "бронзу" (2022), зібрала повну колекцію нагород молодіжної світової першості.
Крім того, бронзові нагороди здобули Манола Скобельська та Анастасія Алпєєва.
Манола в категорії до 68 кілограмів у "бронзовому" фіналі перемогла росіянку Вусалу Парфянович, а Анастасія в категорії до 76 кг кілограмів взяла гору над Нодокою Ямамото з Японії.
🤼♀️⚡️🇺🇦Маємо перші нагороди, й одразу три за один день змагань, на молодіжному чемпіонаті світу з боротьби U-23 в (Албанії).— НОК України (@OlympicUA) October 26, 2023
🥇Соломія Винник (-59 кг)
🥉Манола Скобельська (-68 кг)
🥉Анастасія Алпєєва (-76 кг).
📸Ukrainian Wrestling Association / UWW#Націяпереможців #НОК pic.twitter.com/F7bBuyVUYe