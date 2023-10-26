Гра в хованки за 10 тисяч доларів: прикордонники знайшли двох чоловіків у "незвичній схованці"
Гра в хованки за 10 тисяч доларів: прикордонники знайшли двох чоловіків у "незвичній схованці"
ATACMS. Чи варто сподіватися на диво?
ATACMS. Чи варто сподіватися на диво?
Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
Офіс Генпрокурора заявив, що голові Національної служби здоров’я повідомили про підозру у службовій недбалості (доповнено)
Офіс Генпрокурора заявив, що голові Національної служби здоров’я повідомили про підозру у службовій недбалості (доповнено)
Міста України: яке відновити, яке знести?
Міста України: яке відновити, яке знести?
Андрій Коболєв: «Закордонні партнери носилися з НАБУ як з писаною торбою, забороняли торкатися, тому що це їхнє улюблене дитя»
Андрій Коболєв: «Закордонні партнери носилися з НАБУ як з писаною торбою, забороняли торкатися, тому що це їхнє улюблене дитя»
“Якою має бути стратегія України і світу щодо Росії?” Репортаж з дискусійної панелі “Нової країни”
“Якою має бути стратегія України і світу щодо Росії?” Репортаж з дискусійної панелі “Нової країни”
Зеленський підписав закон про PEP-ів
Зеленський підписав закон про PEP-ів
Що відомо про Майка Джонсона — нового спікера Конгресу США
Що відомо про Майка Джонсона — нового спікера Конгресу США
ГоловнаСпорт

Магучіх поступилася у фіналі голосування на титул найкращої легкоатлетки Європи

Нагороду вдруге поспіль завоювала Бол.

Магучіх поступилася у фіналі голосування на титул найкращої легкоатлетки Європи
Ярослава Магучіх
Фото: EPA/UPG

European Athletics підбила підсумки голосування на звання найкращих легкоатлетів Європи 2023 року.

Найкращою легкоатлеткою року вдруге поспіль стала Фемке Бол. Нідерландка здобула дві золоті нагороди чемпіонату світу-2023 у бігу на 400 м та естафети 4х400 м.

Додамо, що до трійки номінантів зуміла пробитися Ярослава Магучіх, яка у цьому році стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Зазначимо, що у топ-3 також потрапила 2-разова чемпіонка світу у ходьбі на 20 та 35 км, іспанка Марія Перес.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies