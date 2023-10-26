Магучіх поступилася у фіналі голосування на титул найкращої легкоатлетки Європи

European Athletics підбила підсумки голосування на звання найкращих легкоатлетів Європи 2023 року.

Найкращою легкоатлеткою року вдруге поспіль стала Фемке Бол. Нідерландка здобула дві золоті нагороди чемпіонату світу-2023 у бігу на 400 м та естафети 4х400 м.

UNSTOPPA-BOL! 👑



For the second year in a row, Femke Bol 🇳🇱 is the women’s European Athlete of the Year! 🏆



And Bol becomes the first athlete to win the award in back-to-back years since Dafne Schippers in 2014-15. 💫#GoldenTracks pic.twitter.com/DsjBMtcbEK — European Athletics (@EuroAthletics) October 21, 2023

Додамо, що до трійки номінантів зуміла пробитися Ярослава Магучіх, яка у цьому році стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту.

Зазначимо, що у топ-3 також потрапила 2-разова чемпіонка світу у ходьбі на 20 та 35 км, іспанка Марія Перес.