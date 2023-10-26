Я неймовірно пишаюся своїми футболістами, - Пушич

Фото: EPA/UPG Маріно Пушич

Напередодні були зіграні заключні матчі 3-го туру Ліги чемпіонів.

Зокрема, у групі Н "Барселона" на нерідному стадіоні "Олімпійський імені Льюїса Компаніса" приймала "Шахтар" і здобула мінімальну перемогу – 2:1.

Це був перший матч Маріно Пушича як головного тренера "гірників", призначення якого було оголошено буквально напередодні.

Після поєдинку боснійський фахівець висловив свою думку про матч, що пройшов.

Зокрема Пушич заявив, що він пишається грою своїх підопічних у цьому матчі.

"Звісно, це неймовірний досвід протягом останніх трьох днів: змінити один чудовий клуб, "Феєнорд", на інший чудовий клуб, "Шахтар", а також провести одне тренування та кілька зустрічей з командою, щоб підготувати її до цієї гри.

А такий матч, як відомо, зовсім не з легких, коли граєш з "Барселоною" на виїзді. Усе відбувалося дуже бурхливо протягом цих днів. Один з колег сказав: "Маріно, я знаю тебе один день, а таке відчуття, ніби ми знайомі три роки". Це було напружено, але я вдячний всім у "Шахтарі" за теплий прийом та підтримку протягом останніх двох днів", - цитує Пушича клубна прес-служба.

Крім того, керманич "Шахтаря" відповів на питання, чому він зробив всього три заміни.

"Тут справа не в кількості. Якщо я роблю заміну, то хочу побачити іншу гру, можливо, змінити ритм чи здивувати суперника. А іноді потрібно щось робити з виснаженням деяких гравців, які дуже тяжко працювали цього вечора. Я побачив, що команда грала в достатньо хороший футбол, і в такому випадку не мав потреби робити заміни.

Можу сказати одне: я ніколи не обговорюю окремих футболістів, але я надзвичайно пишаюся всіма своїми гравцями цього вечора. Хлопці вийшли, щоб змагатися з "Барселоною", однією з найкращих команд Європи за грою та якістю", - зазначив боснієць.

"Насправді, вони зробили все, що я просив. Звісно, є моменти гри, коли доводиться витримувати тиск "Барселони", та навіть попри ці страждання вони показали характер: були досить жорсткими, організованими й дисциплінованими, підтримували один одного.

Дуже важко відповідати на такий високий пресинг та інтенсивність з боку суперника під час володіння м’ячем. Ми змінили дещо в перерві, хоча й у першому таймі команда непогано справлялася. Якщо ми можемо міняти щось під час гри з таким суперником, то маємо потенціал і характер. І це те, чим я найбільше задоволений.

"Шахтар" – великий клуб в Україні. Коли в тебе великий клуб, тобі треба намагатися домінувати в деяких аспектах, а може, узагалі в усіх. Це домінація як без м’яча, так і з м’ячем. Я люблю футбол, і коли я його дивлюся, то хочу отримувати задоволення від перегляду.

Також я хочу отримувати задоволення від гри моєї команди, коли я спостерігаю її на полі. Тому хочеться бачити багато руху, високий пресинг, сміливість, яку ми показали цього вечора. Це те, що ми розвиватимемо найближчим часом. От і все. Хочеться бачити гарний футбол", - додав головний тренер "гірників".

Турнірні таблиці Ліги чемпіонів.