Що відомо про Майка Джонсона — нового спікера Конгресу США
Що відомо про Майка Джонсона — нового спікера Конгресу США
Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
Офіс Генпрокурора заявив, що голові Національної служби здоров’я повідомили про підозру у службовій недбалості (доповнено)
Офіс Генпрокурора заявив, що голові Національної служби здоров’я повідомили про підозру у службовій недбалості (доповнено)
Міста України: яке відновити, яке знести?
Міста України: яке відновити, яке знести?
“Якою має бути стратегія України і світу щодо Росії?” Репортаж з дискусійної панелі “Нової країни”
“Якою має бути стратегія України і світу щодо Росії?” Репортаж з дискусійної панелі “Нової країни”
Зеленський підписав закон про PEP-ів
Зеленський підписав закон про PEP-ів
Гра в хованки за 10 тисяч доларів: прикордонники знайшли двох чоловіків у "незвичній схованці"
Гра в хованки за 10 тисяч доларів: прикордонники знайшли двох чоловіків у "незвичній схованці"
ATACMS. Чи варто сподіватися на диво?
ATACMS. Чи варто сподіватися на диво?
Андрій Коболєв: «Закордонні партнери носилися з НАБУ як з писаною торбою, забороняли торкатися, тому що це їхнє улюблене дитя»
Андрій Коболєв: «Закордонні партнери носилися з НАБУ як з писаною торбою, забороняли торкатися, тому що це їхнє улюблене дитя»
ГоловнаСпорт

Сейв голкіпера "Шахтаря" потрапив у топ-6 ігрового дня Ліги чемпіонів

Дмитро Різник в ігровому епізоді зіграв по-хокейному ногами.

Сейв голкіпера "Шахтаря" потрапив у топ-6 ігрового дня Ліги чемпіонів
Дмитро Різник
Фото: EPA/UPG

Напередодні груповий етап Ліги чемпіонів досяг свого екватора – були зіграни заключні матчі 3-го туру.

Зокрема, у групі Н "Барселона" на нерідному стадіоні "Олімпійський імені Льюїса Компаніса" приймала "Шахтар" і здобула мінімальну перемогу – 2:1.

На голи Феррана Торреса та Ферміна Лопеса "гірники" відповіли влучним ударом Георгія Судакова.

Зазначимо, рахунок міг бути значно більшим, не виручи свою команду в одному епізоді Дмитро Різник – голкіпер гостей відбив ногою удар з близької відстані у виконанні того ж Лопеса.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Цей порятунок Різника був відзначений офіційним акаунтом Ліги чемпіонів у соціальних мережах - сейв українця потрапив у добірку найкращих за минулий ігровий день.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies