Напередодні груповий етап Ліги чемпіонів досяг свого екватора – були зіграни заключні матчі 3-го туру.

Зокрема, у групі Н "Барселона" на нерідному стадіоні "Олімпійський імені Льюїса Компаніса" приймала "Шахтар" і здобула мінімальну перемогу – 2:1.

На голи Феррана Торреса та Ферміна Лопеса "гірники" відповіли влучним ударом Георгія Судакова.

Зазначимо, рахунок міг бути значно більшим, не виручи свою команду в одному епізоді Дмитро Різник – голкіпер гостей відбив ногою удар з близької відстані у виконанні того ж Лопеса.

Цей порятунок Різника був відзначений офіційним акаунтом Ліги чемпіонів у соціальних мережах - сейв українця потрапив у добірку найкращих за минулий ігровий день.