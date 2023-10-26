Напередодні груповий етап Ліги чемпіонів досяг свого екватора – були зіграни заключні матчі 3-го туру.
Зокрема, у групі Н "Барселона" на нерідному стадіоні "Олімпійський імені Льюїса Компаніса" приймала "Шахтар" і здобула мінімальну перемогу – 2:1.
На голи Феррана Торреса та Ферміна Лопеса "гірники" відповіли влучним ударом Георгія Судакова.
Зазначимо, рахунок міг бути значно більшим, не виручи свою команду в одному епізоді Дмитро Різник – голкіпер гостей відбив ногою удар з близької відстані у виконанні того ж Лопеса.
Цей порятунок Різника був відзначений офіційним акаунтом Ліги чемпіонів у соціальних мережах - сейв українця потрапив у добірку найкращих за минулий ігровий день.
⛔ Kobel working for a crucial clean sheet— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 25, 2023
👣 Riznyk's quick feet
🖐️ A big hand from Glazer
Best save of tonight's collection?@TurkishAirlines || #UCLsaves pic.twitter.com/UxwztxIxuI