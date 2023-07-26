Дніпро-1 не склав вступний іспит до Ліги чемпіонів

Дніпряни лише на останній хвилині пішли від розгромної поразки в матчі проти "Панатінаїкоса".

У рамках першого матчу другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів "Дніпро-1" в якості номінального господаря приймав у Кошице (Словаччина) "Панатінаїкос".

Це був дебютний поєдинок "Дніпра-1" у головному єврокубковому турнірі, який завершився для підопічних Олександра Кучера поразкою – 1:3.

Вже у дебюті матчу відзначився словенський легіонер грецького клубу Андраж Шпорар – 0:1.

Але всі основні результативні події розгорнулися у заключну 25-хвилинку. Спочатку серб Філіп Джурічіч подвоїв перевагу "Панатінаїкоса" (0:2), а на 84-й хвилині Фотіс Іоаннідіс із пенальті довів рахунок до непристойного – 0:3.

Лише на останній хвилині основного часу Володимир Танчик, який незадовго до цього вийщов на поле на заміну, зумів залишити для дніпрян перед матчем у відповідь мізерні шанси на вихід у наступний раунд турніру.

Але перспективи зустрітися з чеською "Славією" в Лізі Європи вимальовуються перед "Дніпром-1" значно яскравіше, ніж із французьким "Марселем" у наступному раунді ЛЧ.

Огляд матчу "Дніпро-1" - "Панатінаікос".