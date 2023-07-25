Проведено ряд експертиз, які підтверджують законність дій керівництва УАФ та відсутність будь-яких зловживань, - адвокат УАФ

Адвокат Української асоціації футболу (УАФ) Сергій Бойко прокоментував справу щодо будівництва заводу з виробництва штучного покриття, в якій фігурують керівники УАФ - президент Андрій Павелко та генеральний секретар Юрій Запісоцький.

Зокрема, Бойко відповів на питання, чому справа розглядається у Львові.

"Із приводу даної справи - чому її передали до Львова - є проста відповідь. Шукали суд, який може прийняти абсолютно незаконне рішення щодо ув’язнення, зокрема, пана Павелка та пана Запісоцького. Відповідно, це відбулося за рішенням заступника генпрокурора пана Мустеци, який фактично вказав на те, що орган, який розслідував до цього, Головне управління Нацполіції, фактично робив це неефективно.

Чому це рішення є абсолютно незаконним і таким, що суперечить здоровому глузду? По-перше, пан Мустеца вважає, що слідчий найвищого органу в рамках Нацполіції, головного управління, буде менш ефективно здійснювати свої функції, ніж районний відділ Львова. З усією повагою відношуся до слідчих районного відділу міста Львова. Разом із тим очевидно, що вища ланка органу розслідування, Головне управління Національної поліції, більш ефективне по справі", - цетує адвоката пресслужба УАФ.

"Друге - взагалі дана справа має розслідуватися детективами НАБУ. Цю тему вже неодноразово піднімали захисники. Андрій Павелко подавав звернення більше місяця тому до генпрокурора про те, що справа має розслідуватися детективами НАБУ. Разом із тим усі ці звернення залишаються без уваги.

Усі в юридичній спільноті — і навіть особи, які не є дотичними до права, — розуміють, що якщо розслідується питання про начебто якісь незаконні дії, які вчинялися особою, що перебувала на посаді народного депутата (а Павелко на той період обіймав посаду нардепа), відповідно, безумовно, справа має розслідуватися детективами НАБУ.

Й останній аргумент, який також показує, що передача до Львова є абсолютно штучною. Рішення про передачу до Львова було прийнято на початку червня, а справа досить об’ємна — вона налічує близько 600 томів, міжнародні розслідування, сотні допитів, сотні обшуків... Разом із тим за декілька днів слідча зі Львова приймає рішення — без вивчення справи, без фізичного дослідження цих томів (бо матеріали як були в Києві, так і залишилися), - приймає рішення без вивчення матеріалів про зміну запобіжного заходу.

Усі ми розуміємо, що така позиція й таке рішення не мають нічого спільного із законом і, відповідно, є безпідставними", - зазначив Бойко.

Крім того, адвокат заявив, що було проведено ряд економічних експертиз, які підтверджують законність дій керівництва УАФ та відсутність будь-яких зловживань.

"По цій справі я, безумовно, бачу скасування обраного на даний час запобіжного заходу, який абсолютно не відповідає ні його меті, ні обставинам, які є у справі. І загалом - закриття цієї справи у зв’язку з відсутністю будь-яких ознак правопорушень, оскільки у справі на даний час наявні докази, які це підтверджують. Жодних збитків заподіяно не було, завод із виготовлення штучного покриття був збудований, він функціонував і буде функціонувати.

Крім того, усі послуги, про які каже сторона обвинувачення, - зокрема, що начебто були десь вкрадені гроші... Це абсолютно не відповідає дійсності.

Захистом проведено ряд економічних експертиз, які це фактично підтверджують - законність дій керівництва УАФ, а також коректність і відсутність будь-яких зловживань при цьому процесі. І як наслідок - ця справа, безумовно, має бути закрита", - впевнений адвокат УАФ.