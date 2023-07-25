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Ізраїль заявив про розстріл трьох палестинських бойовиків на Західному березі

Палестинці стріляли по ізраїльських силах безпеки з автомобіля у місті Наблус.

Ізраїль заявив про розстріл трьох палестинських бойовиків на Західному березі
Фото: EPA/UPG

Ізраїльські військові заявили про розстріл трьох палестинських озброєних нападників на окупованому півночі Західного берега.

Про це пише The Guardian.

Ізраїль каже, що палестинські бойовики стріляли по їхніх силах безпеки з автомобіля в місті Наблус − комерційній столиці території, де відбувається найбільше рейдів ізраїльських військових. З автомобіля конфіскували три гвинтівки М-16 та інше обладнання.

Палестинські ЗМІ написали, що бойовиків вбили після того, як вони спробували напасти на ізраїльські війська поблизу єврейського поселення. 

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Ізраїльсько-палестинські бойові дії посилилися на території, яку Ізраїль захопив у Йорданії під час Близькосхідної війни 1967 року. Палестинці претендують на окупований Західний берег, разом зі Східним Єрусалимом і сектором Гази, для створення майбутньої держави.

Раніше цього місяця під час найпотужнішого вторгнення Ізраїлю на Західний берег за майже два десятиліття загинули 12 палестинців і один ізраїльський солдат. Ізраїльські сили на початку липня вбили двох палестинців, які відкрили стрілянину по поліцейських.

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