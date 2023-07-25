Ізраїль заявив про розстріл трьох палестинських бойовиків на Західному березі

Ізраїльські військові заявили про розстріл трьох палестинських озброєних нападників на окупованому півночі Західного берега.

Про це пише The Guardian.

Ізраїль каже, що палестинські бойовики стріляли по їхніх силах безпеки з автомобіля в місті Наблус − комерційній столиці території, де відбувається найбільше рейдів ізраїльських військових. З автомобіля конфіскували три гвинтівки М-16 та інше обладнання.

Палестинські ЗМІ написали, що бойовиків вбили після того, як вони спробували напасти на ізраїльські війська поблизу єврейського поселення.

Ізраїльсько-палестинські бойові дії посилилися на території, яку Ізраїль захопив у Йорданії під час Близькосхідної війни 1967 року. Палестинці претендують на окупований Західний берег, разом зі Східним Єрусалимом і сектором Гази, для створення майбутньої держави.

Раніше цього місяця під час найпотужнішого вторгнення Ізраїлю на Західний берег за майже два десятиліття загинули 12 палестинців і один ізраїльський солдат. Ізраїльські сили на початку липня вбили двох палестинців, які відкрили стрілянину по поліцейських.