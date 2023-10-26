Терлюга прокоментувала свій скандальний програш у півфіналі ЧС-2023 з карате

Я чесно виграла і маю бути у фіналі, у мене вкрали мрію.

Українська каратистка Анжеліка Терлюга у своєму Snstagram прокоментувала свою скандальну поразку у півфіналі чемпіонату світу-2023 у Будапешті.

Українка заявила, що вона "чесно виграла всі поєдинки, і той півфінал проти Івет Горанова (14-11) був неймовірним". А потім болгарська сторона подала протест через технічну несправність секундоміру і судді повернули суперниць на татамі, "відмотавши" час на момент, коли Горанова вела у рахунку 5:4. Болгарці вдалося довести бій до підсумкової перемоги – 6:4.