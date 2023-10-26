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Клуби УПЛ хочуть скликати позачерговий Конгрес УАФ

На їх думку, футбол в Україні залишився без влади.

Клуби УПЛ хочуть скликати позачерговий Конгрес УАФ
Фото: chornomorets.football

За підсумками зустрічі президентів клубів УПЛ, що відбулася напередодні, керівники ухвалили рішення скласти петицію про скликання позачергового конгресу Української асоціації футболу (УАФ), щоб обрати нового президента, повідомляє sport.ua.

Клуби вважають, що український футбол лишився без керівника. Наразі президент УАФ Андрій Павелко перебуває у СІЗО з туманними перспективами повернутися до роботи.

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В УПЛ вважають, що УАФ потрібний новий президент. Одним з головних кандидатів називають Андрія Шевченка.

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