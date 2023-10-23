Максимов прокоментував перемогу в УПЛ над "Динамо"

У рамках 11-го туру УПЛ київське "Динамо" мінімально поступилося у домашньому поєдинку своєму сусідові за турнірною таблицею "Дніпру-1" – 0:1.

Керманич дніпрян Юрій Максимов поділився думками про перемогу над киянами. За словами українського фахівця, йому удвічі приємно здобути цю перемогу, адже він з 1994 по 1997 рік захищав кольори столичного гранду.

"Не хочу сказати, що ми в другому таймі грали на утримання рахунку, але грали насамперед так, щоб зберегти цей результат. Якщо виграли, значить, усе правильно робили.

Чи є в мене зауваження до гри центральних захисників? Та які зауваження, коли ми граємо четвертий матч поспіль на нуль у захисті? Дай бог, щоб так і далі тривало. Ми виграли, хочу подякувати всім хлопцям за цю перемогу. Це для нас найголовніше на даний момент", - цетує керманича "Дніпра-1" клубна прес-служба.

"Я колись грав за "Динамо", це для мене не чужа команда, завжди хотілося її перемогти - це для мене подвійна мотивація", - зазначив Максимов.