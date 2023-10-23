Молчанов став переможцем турніру ATP у Стокгольмі у парному розряді

Українець та представник Казахстану Голубєв виграли третій спільний титул у 2023 році.

Український тенісист Денис Молчанов та Андрєй Голубєв із Казахстану здобули перемогу у фіналі парного розряду турніру серії ATP 250 у Стокгольмі (Швеція), повідомляє sportarena.com.

Українцю та казахстанцю протистояли індієць Юкі Бхамрі та британець Джуліан Кеш.

Суперники провели на корті 1 годину 38 хвилин.

У першому сеті події розвивалися драматично. Його долю вирішив тай-брейк, де Денису та Андрєю довелося відігравати сетбол – 10:8. Друга партія склалася для них простіше – 6:2.

Для пари Молчанов/Голубєв це був уже шостий фінал у 2023 році. Раніше тандем зумів здобути дві перемоги – обидві на турнірах серії Challenger Tour.

Для Дениса це лише друга перемога у кар’єрі на рівні ATP. Перша сталася у Марселі у лютому 2022-го.