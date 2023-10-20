Директор "Шахтаря" оголосив причину звільнення ван Леувена

Виконувач обов’язків головного тренера "Шахтаря" Даріо Срна дав клубній прес-службі велике інтерв’ю, в якому, зокрема, прокоментував звільнення екс-наставника Патріка ван Леувена.

"Я погодився на інтерв'ю, тому що багато питань до мене та клубу. Я ніде нічого не коментував, тому хотілося б роз'яснити цю ситуацію.

Запрошення Патріка було пов'язане з тим, що він показував дуже добрий, видовищний футбол у "Зорі" – до останніх двох турів боровся за чемпіонство, потрапив до Ліги конференцій і зробив дуже хороший результат, і він сам себе зі своєю якістю гри та результатами привів у Шахтар, звичайно, ми знали, що кожному тренеру спочатку в "Шахтарі" буде важко.

І Йовічевіч, і Де Дзербі – всі вони зазнавали певних складнощів, а ми завжди йшли їм назустріч, допомагали”, - заявив Срна.

"Ми знали, що з початку міжсезоння до Патріка приїхали збірки трохи пізніше після чемпіонату Європи U-21, були травми: у Судакова – одразу операція, у Степаненка – коліно. Тому ми пройшли через дуже важкий період, мали терпіння, надавали підтримку, як і кожному тренеру "Шахтаря", але настав день, коли ми повинні сказати чесно і відверто, щоб бути перед нашими вболівальниками чесними і справедливими, що у нас, на жаль, не вийшло.

Ми не могли знайти спосіб грати в шахтарський футбол. І можу тільки сказати Патріку та тренерському штабу дякую за хорошу роботу, але ми вирішили йти іншим шляхом. Йому бажаємо найкращого, успіхів та відмінних спортивних результатів", - додав хорватський фахівець.

Крім того, Срна, який є спортивним директором клубу, відповів на питання яким має бути новий головний тренер і які основні вимоги до нього.

"Я хочу, щоб ви мене правильно зрозуміли: ми мінятимемо тренера доти, поки не знайдемо того, що нам потрібно. Нехай це буде шість, сім, вісім, дев’ять, десять тренерів, але я запевняю вболівальників "Шахтаря", що ми знайдемо.

По-перше, кожен клуб має перепади і кожен клуб має чорну смугу. Раніше чи пізніше – вона буде. Через це ми пройдемо й станемо сильнішими. Але вболівальники мають знати одну просту річ: я їм обіцяю, і навіть можу це сказати від імені президента та всього клубу, що "Шахтар" виграватиме трофеї з красивим, якісним "шахтарським" футболом. Інакше не буде.

Я знаю президента: він любить програвати з красивим футболом, але він не любить вигравати з некрасивим футболом. І це відмінність нашого президента від решти", - зазначив Срна.