Хто хоче взяти під контроль Верховний Суд і чим це нам загрожує?
Хто хоче взяти під контроль Верховний Суд і чим це нам загрожує?
Рада проголосувала за заборону УПЦ МП у першому читанні
Рада проголосувала за заборону УПЦ МП у першому читанні
​Хто і як керує війною
​Хто і як керує війною
Битва за Авдіївку
Битва за Авдіївку
Лубінець заявив, що Офіс омбудсмана перевірив 100% ВЛК і назвав проблеми, які виявили під час моніторингу
Лубінець заявив, що Офіс омбудсмана перевірив 100% ВЛК і назвав проблеми, які виявили під час моніторингу
«Ти чорт йоб..й!» Як Верховна Рада забороняла УПЦ МП (поіменно)
«Ти чорт йоб..й!» Як Верховна Рада забороняла УПЦ МП (поіменно)
Довічний PEP. Політично значущі особи України і їхні родичі будуть під наглядом
Довічний PEP. Політично значущі особи України і їхні родичі будуть під наглядом
​Як депутати Верховної Ради голосували за заборону УПЦ МП (ПРІЗВИЩА)
​Як депутати Верховної Ради голосували за заборону УПЦ МП (ПРІЗВИЩА)
Результати виборів у Польщі. Україні рано радіти
Результати виборів у Польщі. Україні рано радіти
ГоловнаСпорт

Директор "Шахтаря" оголосив причину звільнення ван Леувена

Срна дав велике інтерв'ю.

Директор "Шахтаря" оголосив причину звільнення ван Леувена
Даріо Срна
Фото: fcshakhtar.com

Виконувач обов’язків головного тренера "Шахтаря" Даріо Срна дав клубній прес-службі велике інтерв’ю, в якому, зокрема, прокоментував звільнення екс-наставника Патріка ван Леувена.

"Я погодився на інтерв'ю, тому що багато питань до мене та клубу. Я ніде нічого не коментував, тому хотілося б роз'яснити цю ситуацію.

Запрошення Патріка було пов'язане з тим, що він показував дуже добрий, видовищний футбол у "Зорі" – до останніх двох турів боровся за чемпіонство, потрапив до Ліги конференцій і зробив дуже хороший результат, і він сам себе зі своєю якістю гри та результатами привів у Шахтар, звичайно, ми знали, що кожному тренеру спочатку в "Шахтарі" буде важко.

І Йовічевіч, і Де Дзербі – всі вони зазнавали певних складнощів, а ми завжди йшли їм назустріч, допомагали”, - заявив Срна.

Підписуйтесь на наш Google News

"Ми знали, що з початку міжсезоння до Патріка приїхали збірки трохи пізніше після чемпіонату Європи U-21, були травми: у Судакова – одразу операція, у Степаненка – коліно. Тому ми пройшли через дуже важкий період, мали терпіння, надавали підтримку, як і кожному тренеру "Шахтаря", але настав день, коли ми повинні сказати чесно і відверто, щоб бути перед нашими вболівальниками чесними і справедливими, що у нас, на жаль, не вийшло. 

Ми не могли знайти спосіб грати в шахтарський футбол. І можу тільки сказати Патріку та тренерському штабу дякую за хорошу роботу, але ми вирішили йти іншим шляхом. Йому бажаємо найкращого, успіхів та відмінних спортивних результатів", - додав хорватський фахівець.

Крім того, Срна, який є спортивним директором клубу, відповів на питання яким має бути новий головний тренер і які основні вимоги до нього.

"Я хочу, щоб ви мене правильно зрозуміли: ми мінятимемо тренера доти, поки не знайдемо того, що нам потрібно. Нехай це буде шість, сім, вісім, дев’ять, десять тренерів, але я запевняю вболівальників "Шахтаря", що ми знайдемо.

По-перше, кожен клуб має перепади і кожен клуб має чорну смугу. Раніше чи пізніше – вона буде. Через це ми пройдемо й станемо сильнішими. Але вболівальники мають знати одну просту річ: я їм обіцяю, і навіть можу це сказати від імені президента та всього клубу, що "Шахтар" виграватиме трофеї з красивим, якісним "шахтарським" футболом. Інакше не буде.

Я знаю президента: він любить програвати з красивим футболом, але він не любить вигравати з некрасивим футболом. І це відмінність нашого президента від решти", - зазначив Срна.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies