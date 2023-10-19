Голова комітету етики та чесної гри УАФ заявив, що майже всі футболісти роблять ставки.

Голова комітету етики та чесної гри Української асоціації футболу (УАФ) Франческо Баранка поділився своєю думкою щодо скандалу зі ставками в італійському футболі.

"Думаю, 90% футболістів роблять ставки. Це моє особисте враження, що базується на тому, що я бачу. Футболісти – це молоді люди, які так чи інакше близькі до різних азартних ігор, чи то ставки чи казино.

Люди в Італії загалом дуже захоплені азартними іграми. А футболісти – саме той типаж, який потенційно схильний до азартних ігор: у них багато вільного часу, купа грошей, величезний дух змагання та потреба в адреналіні", - цитує італійця tuttomercatoweb.com.