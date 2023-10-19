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Голова комітету етики та чесної гри УАФ заявив, що майже всі футболісти роблять ставки.

Баранка відреагував на скандал із ставками в Італії.

Голова комітету етики та чесної гри УАФ заявив, що майже всі футболісти роблять ставки.
Франческо Баранка
Фото: УАФ

Голова комітету етики та чесної гри Української асоціації футболу (УАФ) Франческо Баранка поділився своєю думкою щодо скандалу зі ставками в італійському футболі.

"Думаю, 90% футболістів роблять ставки. Це моє особисте враження, що базується на тому, що я бачу. Футболісти – це молоді люди, які так чи інакше близькі до різних азартних ігор, чи то ставки чи казино.

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Люди в Італії загалом дуже захоплені азартними іграми. А футболісти – саме той типаж, який потенційно схильний до азартних ігор: у них багато вільного часу, купа грошей, величезний дух змагання та потреба в адреналіні", - цитує італійця tuttomercatoweb.com.

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