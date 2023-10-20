"Евертону" Миколенка загрожує трансферний бан та зняття очок

Клуб Англійської Прем'єр-ліги "Евертон" звинувачується у порушенні фінансового fair play, повідомляє Daily Mail.
Слухання відбувається у режимі підвищеної секретності. Футбольна асоціація Англії (FA) зазначила, що фінансові збитки клубу склали 372 млн фунтів, при максимально допустимому - 105 млн.
Також мерсисайдців звинувачують у зв'язках із колишнім власником клубу, російським мільярдером Алішером Усмановим, який продовжив фінансувати "Евертон" через третіх осіб.
"Іриски" можуть втратити очки і отримати трансферний бан, якщо вину буде доведено.
Слухання триватимуть тиждень, а остаточний вердикт буде винесено на початку наступного місяця.
Нагадаємо, за "Евертон" грає українець Віталій Миколенко.