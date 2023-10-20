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"Евертону" Миколенка загрожує трансферний бан та зняття очок

Це може вплинути на перебування мерсисайдців в АПЛ.

"Евертону" Миколенка загрожує трансферний бан та зняття очок
"Гудісон Парк"
Фото: EPA/UPG

Клуб Англійської Прем'єр-ліги "Евертон" звинувачується у порушенні фінансового fair play, повідомляє Daily Mail.

Слухання відбувається у режимі підвищеної секретності. Футбольна асоціація Англії (FA) зазначила, що фінансові збитки клубу склали 372 млн фунтів, при максимально допустимому - 105 млн.

Також мерсисайдців звинувачують у зв'язках із колишнім власником клубу, російським мільярдером Алішером Усмановим, який продовжив фінансувати "Евертон" через третіх осіб.

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"Іриски" можуть втратити очки і отримати трансферний бан, якщо вину буде доведено.

Слухання триватимуть тиждень, а остаточний вердикт буде винесено на початку наступного місяця.

Нагадаємо, за "Евертон" грає українець Віталій Миколенко.

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