"Евертону" Миколенка загрожує трансферний бан та зняття очок

Це може вплинути на перебування мерсисайдців в АПЛ.

Клуб Англійської Прем'єр-ліги "Евертон" звинувачується у порушенні фінансового fair play, повідомляє Daily Mail.

Слухання відбувається у режимі підвищеної секретності. Футбольна асоціація Англії (FA) зазначила, що фінансові збитки клубу склали 372 млн фунтів, при максимально допустимому - 105 млн.

Також мерсисайдців звинувачують у зв'язках із колишнім власником клубу, російським мільярдером Алішером Усмановим, який продовжив фінансувати "Евертон" через третіх осіб.

"Іриски" можуть втратити очки і отримати трансферний бан, якщо вину буде доведено.

Слухання триватимуть тиждень, а остаточний вердикт буде винесено на початку наступного місяця.

Нагадаємо, за "Евертон" грає українець Віталій Миколенко.