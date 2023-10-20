Генеральний директор "Шахтаря" увійшов до складу комітету УЄФА

Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін представлятиме Україну в головній інституції європейського футболу. Український функціонер увійшов до Комітету УЄФА зі статусу гравців, трансферів, агентів та матч-агентів, повідомляє прес-служба "гірників".

Каденція новообраного Комітету триватиме наступні 4 роки.

Палкін разом із СЕО "Боруссії" (Дортмунд) Гансом-Йоахімом Ватцке стануть єдиними представниками футбольних клубів у цьому комітеті. Решта членів представлятимуть національні асоціації.

Перше засідання Комітету, в якому візьме участь генеральний директор ФК "Шахтар", відбудеться 1 листопада в Будинку європейського футболу в Ньйоні (Швейцарія).

Раніше Палкін заявляв, що ФІФА вбила український футбол.