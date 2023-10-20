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УЄФА офіційно переніс матч "Маккабі" – "Зоря"

Нова дата поєдинку групового етапу Ліги конференцій - 25 листопада.

УЄФА офіційно переніс матч "Маккабі" – "Зоря"
Фото: UEFA.com

УЄФА на місяць переніс матч третього туру групового етапу Ліги конференцій "Маккабі" (Тель-Авів) - "Зоря" через військові дії в Ізраїлі, повідомляє прес-служба Європейського футбольного союзу.

Поєдинок має бути зіграний в суботу, 25 листопада, а не 26 жовтня, як планувалося спочатку.

В УЄФА ухвалили, що матчі під егідою організації не будуть проводитися в Ізраїлі до наступного повідомлення.

Ізраїльська футбольна асоціація та клуби "Маккабі" (Хайфа) й "Маккабі" (Тель-Авів) отримали прохання запропонувати альтернативні стадіони (які мають відповідати всім вимогам УЄФА) за межами країни для проведення там номінально домашніх матчів доти, доки це рішення залишається чинним.

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Варто зазначити, що на 25 листопада у "Зорі" також запланований гостьовий матч із "Колосом" у 15-му турі Української Прем'єр-ліги.

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