УЄФА офіційно переніс матч "Маккабі" – "Зоря"

УЄФА на місяць переніс матч третього туру групового етапу Ліги конференцій "Маккабі" (Тель-Авів) - "Зоря" через військові дії в Ізраїлі, повідомляє прес-служба Європейського футбольного союзу.

Поєдинок має бути зіграний в суботу, 25 листопада, а не 26 жовтня, як планувалося спочатку.

В УЄФА ухвалили, що матчі під егідою організації не будуть проводитися в Ізраїлі до наступного повідомлення.

Ізраїльська футбольна асоціація та клуби "Маккабі" (Хайфа) й "Маккабі" (Тель-Авів) отримали прохання запропонувати альтернативні стадіони (які мають відповідати всім вимогам УЄФА) за межами країни для проведення там номінально домашніх матчів доти, доки це рішення залишається чинним.

Варто зазначити, що на 25 листопада у "Зорі" також запланований гостьовий матч із "Колосом" у 15-му турі Української Прем'єр-ліги.