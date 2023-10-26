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"Динамо" та "Шахтар" потрапили у топ-10 світового рейтингу за вихованими діючими професіоналами

Лідирує – "Аякс".

"Динамо" та "Шахтар" потрапили у топ-10 світового рейтингу за вихованими діючими професіоналами
"Шахтар"
Фото: EPA/UPG

CIES Football Observatory представив рейтинги команд, які підготували найбільшу кількість гравців-професіоналів, що діють, у 48 вищих лігах світу.

Лідирує в цьому рейтингу амстердамський "Аякс": зі стін його академії було випущено 86 футболістів, які грають на професійному рівні.

На одного гравця менше підготувала "Бенфіка".

І замикає топ-3 співвітчизники та земляки лісабонців зі "Спортингу".

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"Динамо" відкриває другу п'ятірку рейтингу - школа киян виховала для професійного футболу 80 гравців.

Зазначимо, що "Динамо" випередило за цим показником "Барселону" із її знаменитою юнацькою академією "Ла Масією" (77).

А замикає другу п'ятірку рейтингу – "Шахтар", маючи в активі 74 вихованців своєї академії серед діючих професіоналів-футболістів.

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