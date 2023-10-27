Норвегія відірвалася від України, а Греція наблизилася у Таблиці коефіцієнтів УЄФА

На тижні з українських клубів лише один "Шахтар" взяв участь у матчі єврокубку.

Напередодні завершився третій тиждень футбольних єврокубків.

Матч луганської "Зорі" та "Маккабі" (Тель-Авів) був перенесений, тож Україну представляв лише донецький "Шахтар", який гідно виглядав у Барселоні і лише мінімально поступився однойменному клубу – 1:2.

Таким чином, Україна не набрала жодного очка в Таблиці коефіцієнтів УЄФА. В активі в України залишилось 26.600 балів, і це 17-та позиція у 5-річному рейтингу. У сезонному рейтингу Україна має 2.700 та перебуває на 30-му місці.

Команди Ізраїлю також матчів не проводили – у Ізраїлю залишається 5-річний рейтинг 26.375 балів та 18-те місце.

Але до України наблизилась Греція (26.125), яка має у грі аж 4 команди (ПАОК, "Олімпіакос", "Панатінаїкос" та АЕК).

Норвегія, яка на одне місце випереджала Україну, зробила рокировку зі Сербією – обидві норвезькі клуби виграли у мід-вік ("Буде-Глімт" та "Мольде") і додали +1.000 для рейтингу країни (27.775, підйом на 15-те місце).

Сербія відкотилася на 16-ту позицію (27.775), оскільки всі три команди програли ("Црвена Звезда", ТСЦ "Бачка-Топола" та "Чукарічки").

Країни, які наприкінці сезону-2023/24 опиняться поза топ-15 за підсумками 5-річного рейтингу, залишаться лише з чотирма командами в єврокубках і лише з одним представником у кваліфікації Ліги чемпіонів.