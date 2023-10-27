Зеленський підписав закон про PEP-ів
Зеленський підписав закон про PEP-ів
ATACMS. Чи варто сподіватися на диво?
ATACMS. Чи варто сподіватися на диво?
Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
Міста України: яке відновити, яке знести?
Міста України: яке відновити, яке знести?
“Якою має бути стратегія України і світу щодо Росії?” Репортаж з дискусійної панелі “Нової країни”
“Якою має бути стратегія України і світу щодо Росії?” Репортаж з дискусійної панелі “Нової країни”
Андрій Коболєв: «Закордонні партнери носилися з НАБУ як з писаною торбою, забороняли торкатися, тому що це їхнє улюблене дитя»
Андрій Коболєв: «Закордонні партнери носилися з НАБУ як з писаною торбою, забороняли торкатися, тому що це їхнє улюблене дитя»
Що відомо про Майка Джонсона — нового спікера Конгресу США
Що відомо про Майка Джонсона — нового спікера Конгресу США
Гра в хованки за 10 тисяч доларів: прикордонники знайшли двох чоловіків у "незвичній схованці"
Гра в хованки за 10 тисяч доларів: прикордонники знайшли двох чоловіків у "незвичній схованці"
Офіс Генпрокурора заявив, що голові Національної служби здоров’я повідомили про підозру у службовій недбалості (доповнено)
Офіс Генпрокурора заявив, що голові Національної служби здоров’я повідомили про підозру у службовій недбалості (доповнено)
ГоловнаСпорт

Норвегія відірвалася від України, а Греція наблизилася у Таблиці коефіцієнтів УЄФА

На тижні з українських клубів лише один "Шахтар" взяв участь у матчі єврокубку.

Норвегія відірвалася від України, а Греція наблизилася у Таблиці коефіцієнтів УЄФА
Фото: EPA/UPG

Напередодні завершився третій тиждень футбольних єврокубків.

Матч луганської "Зорі" та "Маккабі" (Тель-Авів) був перенесений, тож Україну представляв лише донецький "Шахтар", який гідно виглядав у Барселоні і лише мінімально поступився однойменному клубу – 1:2.

Таким чином, Україна не набрала жодного очка в Таблиці коефіцієнтів УЄФА. В активі в України залишилось 26.600 балів, і це 17-та позиція у 5-річному рейтингу. У сезонному рейтингу Україна має 2.700 та перебуває на 30-му місці.

Команди Ізраїлю також матчів не проводили – у Ізраїлю залишається 5-річний рейтинг 26.375 балів та 18-те місце.

Підписуйтесь на наш Google News

Але до України наблизилась Греція (26.125), яка має у грі аж 4 команди (ПАОК, "Олімпіакос", "Панатінаїкос" та АЕК).

Норвегія, яка на одне місце випереджала Україну, зробила рокировку зі Сербією – обидві норвезькі клуби виграли у мід-вік ("Буде-Глімт" та "Мольде") і додали +1.000 для рейтингу країни (27.775, підйом на 15-те місце).

Сербія відкотилася на 16-ту позицію (27.775), оскільки всі три команди програли ("Црвена Звезда", ТСЦ "Бачка-Топола" та "Чукарічки").

Країни, які наприкінці сезону-2023/24 опиняться поза топ-15 за підсумками 5-річного рейтингу, залишаться лише з чотирма командами в єврокубках і лише з одним представником у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies