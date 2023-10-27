Для цього голкіперу киян довелося оформити дубль.

Напередодні у рамках другого туру групового етапу футзальної Ліги чемпіонів київський ХІТ зустрічався на виїзді з "Олміссумом" (Хорватія).

Матч завершився вольовою перемогою гостей – 4:1.

Пропустивши гол уже на першій хвилині, українці переламали перебіг поєдинку.

Зазначимо, що у складі гостей дублями відзначились Олександр Педяш та голкіпер Олександр Сухов, який наприкінці матчу двічі забив у порожні ворота.

У паралельному поєдинку групи 1 фіналіст минулої ЛЧ "Спортінг" переміг казахстанський "Аят" (6:1) і разом з ХІТом очолив турнірну таблицю квартету.

Нагадаємо, ХІТ стартував у футзальній ЛЧ з нічиєї (2:2) проти саме ліссабонців.

У наступному турі кияни зустрінуться з "Аятом". Гра відбудеться в суботу, 28 жовтня.