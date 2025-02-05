Ольга Саладуха: «У багатьох видах спорту безлад, коли президент федерації оперує грошима з-за кордону»

У розмові з Lb.ua Cаладуха пояснила, чому кількість медалей України на літніх Іграх знижується, як розвиватися без державних коштів та хто повинен регулювати діяльність федерацій.

Ексспортсменка запевняє, що федерація працює без державного фінансування, щоб не заплямовувати свою репутацію та не витрачати бюджетні ресурси під час війни, тому намагається акумулювати кошти самостійно. Водночас визнає, що у низки інших українських федерацій відбуваються нездорові процеси, пов’язані з неправильним використанням грошей.

Бронзова призерка Олімпійських ігор-2012 у Лондоні, народна депутатка від партії «Слуга народу» і членкиня спортивного комітету Верховної Ради Ольга Саладуха минулого року офіційно очолила Федерацію легкої атлетики України. З червня 2023 року вона виконувала обов’язки президента організації. Упродовж року на посаді з командою Саладуха запустила низку проєктів, як-то «Лігу кросу», «Дитячі ліги» та інші. При тому, сама федерація функціонує без державного фінансування коштом спонсорських грошей. Бюджетні кошти залучаються на підготовку спортсменів та частково – безпосередньо на проведення змагань. Це не завадило легкоатлетам здобули три медалі на Олімпійських іграх у Парижі минулого року.

Підсумуймо рік, що минув. Наші легкоатлети здобули три медалі на Олімпійських іграх у Парижі. Як ви оцінюєте цей результат?

Українська збірна загалом продемонструвала свій клас. В умовах постійних ракетних обстрілів, атак дронів, руйнування спортивної інфраструктури наші атлети здобули аж 12 медалей. Я пишаюся нашими спортсменами. Нарешті золоту медаль виграли у легкій атлетиці зусиллями Ярослави Магучіх. Уперше з 2008 року, до речі. Варто також відзначити Ірину Геращенко і Михайла Кохана, які стали третіми. Такий результат свідчить про те, що український спорт розвивається, конкурує і перемагає у настільки складні часи. Нам важливо не втратити цей потенціал у майбутньому.

Ще один момент стосується того, що ми мали найменше представництво спортсменів. Нам дорікали, що наші легкоатлети не здобули ті ліцензії, які мали б… Однак, зауважу, що у світовій атлетиці змінюють правила та високо підіймають кваліфікаційний норматив. Ми відчуваємо сильну конкуренцію, зокрема й на чемпіонатах світу, де боротьба лише загострюється. Ба більше, велика кількість наших спортсменів після початку повномасштабного вторгнення пішла захищати Україну на фронт, частина з них загинула, частина – потрапила у полон.

Фото: Ulf Schiller/athletix.ch Ольга Саладуха разом з Іриною Геращенко і Ярославою Магучіх

Чому Марині Бех-Романчук не вдалося здобути медаль на Олімпіаді?

Варто нагадати, що Марина якісно виступила у Токіо, ставши п’ятою. Тоді дещо завадили заступи під час спроб. Після тих змагань наша спортсменка зробила розворот на 180 градусів та почала поєднувати стрибки у довжину і потрійний стрибок. Я постійно кажу, що у неї є задатки стрибати за 15 метрів потрійним.

Водночас ця дисципліна викликає чимало травм. Марина багато працює, тому під час однієї із сесій зазнала пошкодження. Потім їй довелося лікувати стопу та пропустити зимовий сезон перед Іграми. У наступному турнірі після відновлення вона стрибнула 14,80 метра, тому було очевидно, що у неї є всі шанси на медаль. За 10 днів до Ігор вона знову травмувала стопу, отримавши рецидив пошкодження. Марина скаржилася на шалений біль. Ми намагалися максимально відновити її до змагань, закупили спеціальні апарати для відновлення, спілкувалися з нею. Насправді достатньо зробити один якісний стрибок, щоб зачепитися за медаль. У кваліфікації їй вдалося це зробити, але у фіналі – ні. Вона розуміє, яка відповідальність була покладена на неї з боку держави, з боку уболівальників і команди. Сподіваюся, що Марина Бех-Романчук візьме паузу на відновлення, а вже у Лос-Анджелесі радітимемо її перемозі й нагородам. У її віці ще рано вішати шиповки на цвях.

Водночас у стрибках у висоту ми отримали подвійний подіум. Підсумовуючи, можна сказати, що стрибки у висоту – це найуспішніша дисципліна в Україні?

Це, як і потрійний стрибок, є традиційною для України дисципліною. Інга Бабакова, Віта Паламар, Віта Стьопіна, Ірина Михальченко, Юлія Левченко – стрибунки, які стрибали за 2 метри у висоту. Маємо й Ірину Геращенко, і Ярославу Магучіх. Наша мрія – потрійний п’єдестал. Таке уже було під час етапу Діамантової ліги, але було б добре повторити такий результат на Іграх.

Фото: EPA/UPG Юлія Левченко під час стрибка

На Олімпіаді Юлії Левченко не вистачило сил…

Так-так. Це спорт, і ми розуміємо, що не все вдається одразу. Я вірю, що вона повернеться сильнішою у Лос-Анджелесі. До слова, у нас є потужне представництво не лише у жіночих, а й чоловічих стрибках. Я про Олега Дорощука, який якісно представив Україну на Олімпіаді. Ба більше, встановив особистий рекорд на Іграх, а це показник якості.

Хоч наша команда здобула 12 медалей на паризькій Олімпіаді, ми фіксуємо регрес у кількості нагород від Ігор до Ігор. У нас немає адекватної зміни поколінь?

Зауважу, що на наступних Іграх ми побачимо інший склад національної збірної. У нас є як-то кажуть ветерани Ольга Харлан, для якої наступна Олімпіада може стати шостою, Олена Костевич. Але є молоді спортсмени, які вже перемагають, і ті, що подають надії. Тому, думаю, ми оновимо склад перед новими Іграми. Сподіваємося, що олімпійська команда буде конкурентною.

Щодо 2021 року, то я можу пояснити малу кількість золотих медалей. Але заради справедливості – загалом це не був рекордно низький для нас показник за медалями в цілому. Пам’ятаємо, що тоді була пандемія коронавірусу, через яку змагання перенесли на рік. Для наших спортсменів цей момент був вкрай болючим, адже вони вибудовували план підготовки на конкретні дати. Їхня зміна, звісно, підкосила атлетів. Окрім того, негативну роль відіграла відсутність глядачів, нормального планування і логістики. Звичайно, такі проблеми були у багатьох, але маємо розуміти, що йшлося про далеку для нас Японію. Та й умови підготовки в умовах пандемії були різні у всіх і держави з кращими можливостями тут мали перевагу. Та й багатьом спортсменам не вистачало дещиці до перемог, медалей. Не вистачило фарту.

Ви теж зіштовхнулися з цими проблемами, перебуваючи у статусі чинної спортсменки.

Для мене водночас момент з перенесенням Олімпіади був позитивним, адже сталося так, що я продовжила свою кар’єру на рік, отримала можливість займатися тим, що робила упродовж 20 років. Знаєте, коли кінець близько, тренування і змагання стають найбільш солодкими.

Фото: Валерій Білокрил/ФЛАУ Ольга Саладуха під час потрійного стрибка

Глобально все ж головна проблема – це війна. Нашим спортсменам доводиться тренуватися під обстрілами, під шаленим психологічним тиском. Правило фейр-плей (чесної гри) зараз грубо, вкрай грубо порушене. Як можна порівнювати українських спортсменів з атлетами з інших країн? Ми усі працювали над тим, що росіян і білорусів не було на Олімпіаді, адже вони не заслуговують на це. Навіть якщо взяти суто спортивну складову, то можна зробити висновок, що їм банально легше тренуватися, а нашим спортсменам, через Росію і Білорусь – навпаки. Покращення результатів варто очікувати після закінчення війни. Сподіваємося, що до Ігор в Лос-Анджелесі наші спортсмени готуватимуться у мирі.

Фото: Ulf Schiller/athletix.ch Ольга Саладуха

У жовтні 2024 року вас обрали президентом Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ). Які цілі ви поставили, обійнявши посаду, та що вже вдалося реалізувати?

Майже рік я перебувала у статусі виконувача обов’язків, тому розуміла кухню одразу. Моя головна мета полягає у тому, щоб популяризувати легку атлетику в Україні. Ще до президентства я започаткувала дитячий «Кубок білої пантери», щоб показати, як можуть проходити змагання. Хотілося продемонструвати, що турніри можуть бути красивими. Чому у нас діти не хочуть йти на легку атлетику? Бо немає заохочення. На турнірах банально немає медалей, немає нагород, старі наліпки з номерами… А все ж хочеться повернути королеві корону (легку атлетику називають королевою спорту, – Lb.ua).

Після обрання на посаду я почала підбирати команду людей, які готові якісно й ефективно працювати. Завдання нашого колективу полягає у тому, щоб зробити легку атлетику популярною, щоб показати дітям, якими можуть бути змагання, показати колегам з інших федерацій, як заохочувати спонсорів допомагати. Одразу було зрозуміло, що нашу федерацію потрібно змінювати.

Де взяти гроші на зміни?

Діяльність федерації не фінансується державою, тому не нарікаємо на відсутність грошей. Якщо не зробиш сам, ніхто не зробить, тому ми вирішили шукати кошти самотужки. Я вважаю, що це нормально. Держава зараз багато витрачає на оборону, тому, очевидно, зайвих грошей на спорт немає. Попри це нашій збірній якісно профінансували олімпійський рік, що теж було мотивацією для спортсменів.

Наша команда намагається бути медійною і відкритою. Чого тільки вартує приїзд Себастьяна Коу, президента Світової легкої атлетики, в Україну. Під час поїздки він відвідав наш чемпіонат України у Львові та дуже хвалив його. Не безпідставно, до слова. Ми організували одяг для суддівської колегії, музичний супровід, їжу, тому це виглядало пристойно і саме так, як має виглядати завжди. Коу навіть пообіцяв, що після нашої перемоги Світова легка атлетика надасть нам право на проведення міжнародних змагань, зокрема юніорського чемпіонату світу.

Фото: Макс Требухов Діти йдуть на спортивну зарядку в рамках проєкту НОК України

Як залучити дітей займатися легкою атлетикою? Чи є конкретні кроки?

Цей вид спорту унікальний, адже він завжди присутній у нашому житті. Усі ми з дитинства бігаємо і стрибаємо. Щоб залучити дітей, ми створюємо дитячі проєкти. Наприклад, провели свято спорту у Кам’янці-Подільському для дітей із 17 регіонів України – фінал «Дитячих ліг». Там була і культурна програма, і змагання. Окрім того, була літня ліга змагань, які теж пройшли відмінно. Після них в Україні відкрилося 10 спортивних клубів.

Спортклуби – це добре?

Уся Європа рухається у напрямку спортклубів, і ми теж вважаємо, що це правильний шлях. Спорт в Україні зараз виживає завдяки ентузіастам, особливо на місцях. Хочеться допомогти їм, підтримати, щоб у кожен регіон, містечко й село прийшла легка атлетика.

Фото: Ulf Schiller/athletix.ch Ольга Саладуха з легкоатлеткою Людмилою Оляновською

Над чим ще працює ФЛАУ?

Ще одним важливим, надважливим зараз є напрямок соціалізації ветеранів війни. Нещодавно ми підписали меморандум з громадською організацією «Міцні 300», яка об'єднує ветеранів та займається їх реабілітацією. На Кубку Білої пантери організували змагання для них. Мова про адаптивний спорт, у якому ми підлаштовуємо під бійців регламент і дисципліни. Можу з гордістю сказати, що за цей напрямок у нас відповідає окрема людина – ветеран війни. Разом з делегацією федерації ми приїжджали у Феофанію, спілкувалися з хлопцями, показували їм основи роботи з ядром. Спочатку вони дещо соромилися, але потім увімкнулися й працювали разом з нами. Спорт лікує і допомагає. Плануємо також долучати ветеранів до регіональних подій. Питання реабілітації військових повинно бути масовим.

Чому вашу федерацію не фінансують?

У нас були пілотні проєкти державного фінансування, започатковані у 2015 році, до яких входило й ФЛАУ. Суть експерименту полягала у тому, що держава виділяла кошти на рахунок федерації, а вона вже сама вирішувала, куди краще їх витратити. Плюс був у тому, що прямий потік коштів звужував бюрократичне коло. Не потрібно було отримувати купи дозволів, десятки підписів на щось. Експеримент закінчився ще за часів попереднього в.о. президента ФЛАУ. Коли я стала виконувачем обов’язків президента федерації, Вадим Гутцайт, тоді міністр, запропонував повернути експеримент, але я відмовилася, щоб не обтяжувати себе державними коштами. Мені нецікаво доводити, що отримані гроші пішли саме туди, куди вони були направлені. Я піклуюся про свою репутацію, про репутацію федерації, тому ми взагалі не чіпаємо державних коштів. Держава сама через відповідні структури фінансує підготовку збірних і проведення низки календарних змагань. Ми ж намагаємося притягувати кошти ззовні, за рахунок спонсорів. Беремо кейси найбільш успішних країн…

Фото: Ulf Schiller/athletix.ch Ольга Саладуха і Вадим Гутцайт (ліворуч) з олімпійськими призерками Ігор-2024

Яких?

Наприклад, США, Італії, Франції. Їх Федерації легкої атлетики акумулюють великі кошти, співпрацюючи з бізнесом. Коштом внесків спільноти, трансляцій їм вдається жити й розвиватися. Європейська і світова федерації атлетики при зустрічі постійно наголошують на тому, що нам варто вчитися діяти окремо, акумулювати кошти самотужки. European athletics (Європейська легка атлетика) теж свого часу була без грошей, але у них змінився СЕО, тому справи пішли вгору. Зараз 70 відсотків доходів вони отримують від трансляції змагань. Запрошують зірок, як Дюплантіс і Магучіх, і платять їм за амбасадорство. Потім отримують гроші за трансляцію змагань. Цей процес взаємопов’язаний. Нам потрібно діяти так само. Якщо робити якісно, красиво і масштабно, ми виграватимемо у підсумку.

Так, це все коштує грошей. Лише медалі для дитячих змагань обходяться федерації приблизно у 300 тисяч гривень на рік. На щастя, держава закриває технічні потреби спортсменів, як от спеціалізоване обладнання.

На що ще потрібні гроші?

Я мрію про медичний штаб, щоб можна було контролювати здоров’я спортсменів, їх біохімічні показники й відновлення. Науковий підхід… Порахували, що це вартуватиме нам щонайменше 200 тисяч гривень на рік на людину. Розуміємо, що це потрібно буде зробити, адже тенденції змінюються, а радянські методички вже давно неактуальні. Ще один трек нашої роботи – це навчання тренерів. Підсумовуючи скажу, що для отримання цукерочки потрібно працювати. У нашій команді зараз 25 людей, які займаються розвитком федерації.

Наскільки, на вашу думку, є ефективними інші федерації, які отримують кошти від держави, але не демонструють результатів? Звісно, першою спадає на думку Федерація гімнастики України, яка минулого року організувала сумнівний турнір, за нашою інформацією, за завищеними цінами.

Те, як проводить змагання федерація, вирішує сама федерація. Комітет молоді і спорту Верховної Ради отримував від журналістів листи, але ми, як законодавчий орган влади, не можемо безпосередньо впливати на федерації, громадські організації, тому перенаправили їх на Міністерство молоді та спорту.

Подібні листи ми також відправили до Рахункової палати, а там повідомили, що такі запити можуть відправляти якраз представники влади…

Окрім вас, до нас зверталися гімнасти з приводу цієї ситуації. Їх листи ми теж перенаправили на Міністерство молоді та спорту. Було велике обурення, і ми це розуміємо. У нас справді у багатьох видах спорту безлад, пов’язаний зі створенням подвійних федерацій. Є керівники, які перетягують на себе кошти з внесків у федерацію. Є моменти, коли президент федерації сидить за кордоном і оперує внесками 20 тисяч людей. Уявіть собі, внески по 200 доларів… Страждають у такій ситуації спортсмени. У спорткомітет звертаються щодо цих проблем, але їх повинні вирішувати у Міністерстві молоді та спорту, яке надає федераціям статус національного і може цього статусу позбавляти у випадку порушень.

На противагу у ФЛАУ внески були 20 і 50 гривень… Смішно сказати. Ми підняли їх до 200 і 400 гривень. Ці кошти не йдуть у наш бюджет, а потрапляють до обласних федерацій, які можуть придбати собі відповідне спорядження.

Це вже більше про менеджмент.

Так, однозначно.

Фото: Макс Требухов Матвій Бідний

Яких реформ потребує український спорт. У кулуарах говорять про перехід на клубну систему за західним зразком. Хто повинен відповідати за упровадження змін: НОК чи Мінмолодьспорту.

Звісно, Міністерство молоді та спорту повинні бути ініціаторами цих процесів. Я знаю, що уже є новий закон про фізичну культуру і спорт, який міністр Матвій Бідний має презентувати депутатам. Деталей я поки не знаю, тому що ще не бачила його. Зараз спостерігаємо за реорганізацією спортивних установ, але розуміємо, що процес гальмує бюрократія.

З ухваленням спортивних законів зараз складно, адже на порядку денному є важливіші. Однак, мені дуже цікаво побачити новий спортивний закон.

Візьмемо у вас коментар, коли ви ознайомитеся з ним.

Так, без проблем. Знаю, що там буде багато цікавого. Очевидно тільки те, що ми повинні рухатися у бік європейської системи, а там побачимо. Хочеться ще, щоб ухвалили закон про меценатство, як в інших країнах. Суть у тому, що бізнес, який інвестує у спорт, платить менше податків. Він поки на паузі, але сподіваємося, що скоро запрацює.

Як ви оцінюєте діяльність головних спортивних функціонерів України Вадима Гутцайта і Матвія Бідного?

У мене хороші робочі стосунки з обома. Вони постійно присутні на комітетах, підкомітетах ВР. Я бачу системні зміни завдяки їх роботі. Сподіваюся, що далі буде тільки краще. Сподіваюся також, що міністерство залишиться самостійним і його нікуди не приєднають. Спорт має бути самостійною одиницею, адже міністр може відстоювати наші інтереси у парламенті. Важливо також, що між головними інституціями є здоровий діалог. Хочу також відзначити НОК, який висуває круті ініціативи. Нещодавно, наприклад, була панель про спортивне право. Я вважаю, що це надважливо у сучасному світі. Особливо в умовах війни проти Росії.

Окрім того, в Україні значно покращився коефіцієнт гендерної рівності. У 2019-му році у нас не було жодної жінки на чолі федерації. Зараз же нас троє. НОК організував потужний форум про роль жінок у спорті, і це було вкрай важливо. Це все кроки у правильному напрямку.

А чого вартував Український дім у Парижі під час Олімпіади? НОК і Мінмолодьспорту показали, що таке спортивна дипломатія. Спорт повинен працювати на Україну. А після нашої перемоги він розвиватиметься шаленими кроками.