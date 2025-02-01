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Капітан «Шахтаря» Тарас Степаненко покидає команду після понад 14 років у клубі

Останній матч у складі «гірників» півзахисник зіграв у рамках Ліги чемпіонів УЄФА.

Капітан «Шахтаря» Тарас Степаненко покидає команду після понад 14 років у клубі
Український півзахисник Тарас Степаненко
Фото: EPA/UPG

Після гри із дортмундською «Боруссією» (1:3) стало відомо, що півзахисник Тарас Степаненко покидає «Шахтар». 

Про це повідомила пресслужба донеччан на офіційному сайті

За інформацією клубу, півзахисник залишить команду взимку. Тарас Степаненко продовжить кар'єру в турецькому «Еюспорі».

Вартість 35-річного півзахисника становить 1.5 мільйони євро.

Тарас уже попрощався з уболівальниками у своєму Інстаграмі

«Це була чудова подорож! Дякую тобі, «Шахтар», дякую вболівальниками! Все для перемоги… завжди в моєму серці», — написав гравець збірної України.

Нагадаємо, 35-річний Тарас Степаненко приєднався до «Шахтаря» в травні 2010 року. За цей час у футболці «гірників» Тарас провів 439 офіційних матчів (29 голів, 25 асистів).

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