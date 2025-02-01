Останній матч у складі «гірників» півзахисник зіграв у рамках Ліги чемпіонів УЄФА.

Після гри із дортмундською «Боруссією» (1:3) стало відомо, що півзахисник Тарас Степаненко покидає «Шахтар».

Про це повідомила пресслужба донеччан на офіційному сайті.

За інформацією клубу, півзахисник залишить команду взимку. Тарас Степаненко продовжить кар'єру в турецькому «Еюспорі».

ikas Eyüpspor’a Hoş Geldin Taras Stepanenko!



ikas Eyüpspor’umuz, Taras Stepanenko ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.



Asbaşkanımız Fatih Kulaksız: Taras sadece Avrupa futbolu için değil dünya futbolu için de bence çok önemli bir karakter. Çok tecrübeli bir oyuncu. Yaşına rağmen… pic.twitter.com/gdXo5B0dzJ — ikas Eyüpspor (@eyupsporkulubu) January 31, 2025

Вартість 35-річного півзахисника становить 1.5 мільйони євро.

Тарас уже попрощався з уболівальниками у своєму Інстаграмі.

«Це була чудова подорож! Дякую тобі, «Шахтар», дякую вболівальниками! Все для перемоги… завжди в моєму серці», — написав гравець збірної України.

Нагадаємо, 35-річний Тарас Степаненко приєднався до «Шахтаря» в травні 2010 року. За цей час у футболці «гірників» Тарас провів 439 офіційних матчів (29 голів, 25 асистів).