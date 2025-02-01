Збірна України з футзалу обіграла німців у відборі на Євро-2026

Футзальна збірна України продовжує впевнено крокувати відбором на чемпіонат Європи - синьо-жовті у третьому поєдинку кваліфікаційної групи здолали команду Німеччини.

Як пише Українська асоціація футболу, більшість м'ячів у виїзному для підопічних Олександра Косенка протистоянні було забито до перерви. Німці швидко відкрили рахунок, але потім українці видали неймовірний відрізок, під час якого забили аж п'ять разів: дубль оформив Микитюк, також відзначалися Жук, Семенченко та Корсун. Господарі відквитали один гол з пенальті.

Після відпочинку збірна Німеччини спромоглася скоротити відставання ще на один м'яч, але синьо-жовті грамотно взяли матч під свій контроль і втримали перевагу. 5:3 - третя поспіль перемога збірної України у відборі на Євро-2026. Наразі у нашої команди максимальний результат і впевнене перше місце в групі.

Наступну гру збірна України проведе у Кишиневі, де номінально прийматиме німців 4 лютого.