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Володимир Кличко повернеться до професійного боксу – The Ring

Востаннє він виходив на ринг у 2017 році.

Володимир Кличко повернеться до професійного боксу – The Ring
Володимир Кличко
Фото: dazn.com

Колишній чемпіон світу у суперважкій вазі Володимир Кличко продовжить карʼєру у 2025 році, повідомляє The Ring.

За інформацією джерела, українець «відданий ідеї» повернутися на ринг та провести великий бій вже цьогоріч. 

48-річний Володимир Кличко завершив карʼєру у 2017-му році після поразки від британця Ентоні Джошуа. Цей поєдинок було визнано «Боєм року» за версією The Ring.

Нагадаємо, у 2022 році українець заявив, що може повернутися на ринг, аби побити рекорд американця Джорджа Формана та стати найстаршим в історії чемпіоном світу в надважкій вазі.

Зазначимо, що Джордж Форман став найстаршим чемпіоном світу в 1994 році. Боксер завоював титул чемпіона світу у віці 45 років, нокаутувавши Майкла Мурера. Кличку-молодшому наразі 48 років, тому він ще може стати найстаршим чемпіоном у суперважкому дивізіоні.

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