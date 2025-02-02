Володимир Кличко повернеться до професійного боксу – The Ring

Востаннє він виходив на ринг у 2017 році.

Колишній чемпіон світу у суперважкій вазі Володимир Кличко продовжить карʼєру у 2025 році, повідомляє The Ring.

За інформацією джерела, українець «відданий ідеї» повернутися на ринг та провести великий бій вже цьогоріч.

48-річний Володимир Кличко завершив карʼєру у 2017-му році після поразки від британця Ентоні Джошуа. Цей поєдинок було визнано «Боєм року» за версією The Ring.

Нагадаємо, у 2022 році українець заявив, що може повернутися на ринг, аби побити рекорд американця Джорджа Формана та стати найстаршим в історії чемпіоном світу в надважкій вазі.

Зазначимо, що Джордж Форман став найстаршим чемпіоном світу в 1994 році. Боксер завоював титул чемпіона світу у віці 45 років, нокаутувавши Майкла Мурера. Кличку-молодшому наразі 48 років, тому він ще може стати найстаршим чемпіоном у суперважкому дивізіоні.