УЄФА планує скасувати екстратайми у матчах Ліги чемпіонів

За рівності голів у двох матчах команди одразу пробиватимуть пенальті.

Британське видання The Guardian з посиланням на власні джерела стверджує, що головний контрольний орган європейського футболу УЄФА збирається прибрати з матчів плей-оф Ліги чемпіонів екстратайми тривалістю 30 хвилин.

Проєкт змін до регламенту пояснюють бажанням зменшити навантаження на гравців - особливо на тлі появи розширеного клубного чемпіонату світу з футболу, в якому влітку братимуть участь 12 європейських команд.

Кілька сезонів тому УЄФА вже реформували стадію плей-оф, прибравши з неї так зване "правило виїзного голу" - за рівності голів у двох матчах більше не має значення, скільки з них забито на полі суперника. Якщо буде скасовано екстратайми, то після фінального свистка команди будуть одразу виконувати серію післяматчевих пенальті.

Зміни навряд варто очікувати до кінця поточної трирічної телевізійної угоди з трансляторами - тобто до 2027 року.