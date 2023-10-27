Людмила Кіченок не вдасться повторити тріумф: українка залишилася за бортом WTA Elite Trophy

Співпраця українки з норвежкою Ейкері виявилася не дуже вдалою.

Людмила Кіченок у парі з Ульрікке Ейкері зазнала другої поразки поспіль на малому Підсумковому турнірі WTA, який проводиться в китайському місті Чжухай.

Цього разу українсько-норвезький тандем поступився інтернаціональному тандему Міє Като (Японія)/Алділе Сутджіаде (Індонезія) – 3:6, 7:6 (7-5), 6-10.

Матч тривав 1 годину 46 хвилин.

Ця поразка стала ключовою у продовженні боротьби Кіченок та Ейкері за вихід до півфіналу змагань – стало остаточно зрозуміло, що після свого третього поєдинку, українка та норвежка залишають Китай.

Нагадаємо, Кіченок та Ейкері у першому матчі групи B програли господаркам кортів Ван Сію і Сюй Іфань - 3:6, 2:6.

Зазначимо, що Кіченок ставала чемпіонкою двох останніх розіграшів малого Підсумкового турніру WTA (2018 та 2019).