"Прометей" пробився до другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів ЄКВ

У третьому турі першого раунду кваліфікації волейбольної Ліги чемпіонів ЄКВ "Прометей" здобув перемогу над "Динамо" (Апелдорн, Нідерланди) – 3:2 (25:22, 13:25, 21:25, 25:18, 15:11).

Зазначимо, що підопічні Андрія Левченко здобули три перемоги поспіль і вийшли до другого раунду кваліфікації ЛЧ з першого місця групи ІІІ. Там переможці чотирьох груп та команди, які посіли другі місця будуть розподілені на дві групи за таким принципом:

Хто саме стане суперниками дніпрян стане відомо після завершення всіх матчів першого раунду.

Матчі другого раунду відбудуться в період з 7 по 12 листопада.