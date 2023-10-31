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Цьогоріч “Золотий м'яч” отримав Ліонель Мессі

Це вже восьма така нагорода легендарного аргентинця.

Цьогоріч “Золотий м'яч” отримав Ліонель Мессі
Фото: Ballon d'Or.

У паризькому театрі “Шатле” відбулось нагородження кращих футболістів світу за версією France Football.

Про це повідомив Укрінформ.

Найкращим футболістом року став Ліонель Мессі (Аргентина, “ПСЖ”/”Інтер Майамі”).

Найкращою футболісткою стала Айтана Бонматі (Іспанія, «Барселона»).

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Найкращий воротар - Еміліано Мартінес (Аргентина, “Астон Вілла”).

Найкращий молодий гравець - Джуд Беллінгем (Англія, “Реал”).

Найкращий форвард - Ерлінг Холанд (Норвегія, “Манчестер Сіті”).

За громадську діяльність футболістів нагороду отримав Вінісіус Жуніор (Бразилія, “Реал”).

Найкращим клубом став “Манчестер Сіті” (Англія).

Нагадаємо, цього року Мессі став найтитулованішим гравцем, перевершивши рекорд свого колишнього одноклубника Дані Алвеса. Після того, як "Інтер Маямі" завоював Кубок ліг-2023, в активі Мессі стало 44 трофеї.

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