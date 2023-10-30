Усик різко відреагував на спроби Ф'юрі відкласти бій

Володар титулу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкому дивізіоні Олександр Усик (21-0, 14 КО) наполягає на поєдинку 23 грудня проти чемпіона WBC Тайсоном Ф'юрі (34-0-1, 24 KO).

Таким чином український чемпіон відреагував на слова промоутера британця Френка Воррена, що той може бути не готовий битися з ним наприкінці грудня після поєдинку проти Френсіса Нганну.

"Бачите, що відбувається, коли випливає брехня? Дядя Френк мутить щось хитреньке, але ми повинні боксувати 23 грудня. У нас контракт. Френку, ти чуєш мене? Дядя багато говорить.

Вони беруть мої інтерв'ю, виривають із контексту та перевертають їх. Виставляють, ніби я сказав, що мені потрібно більше чи менше часу. Тож вони виривають із контексту мої інтерв'ю. Я буду готовий", - цетує Усика Boxing King Media.

"Якщо Ф'юрі не буде готовий до 23 грудня? Хай залишає пояс і відпочиває. Чи є якісь часові рамки, коли Ф'юрі має дати відповідь? Це питання до менеджера чи промоутера, а не до мене", - зазначив українець.