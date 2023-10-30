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Забарний незамінний у "Борнмуті"

Український захисник "від дзвінка до дзвінка" провів усі матчі у поточному сезоні АПЛ.

Забарний незамінний у "Борнмуті"
Ілля Забарний
Фото: ФК "Борнмут"

Українець Ілля Забарний є єдиним гравцем Борнмута, який без замін провів усі матчі цього сезону Англійської прем’єр-ліги, повідомляє прес-служба Cherries.

Ще один матч центральний захисник провів у Кубку Англійської ліги.

Забарний перейшов до "Борнмута" з "Динамо" у січні цього року, підписавши контракт до 2028 року.

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За інформацією ЗМІ, клуб АПЛ заплатив за 20-річного гравця збірної України 27 млн євро.

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