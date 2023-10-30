Забарний незамінний у "Борнмуті"

Українець Ілля Забарний є єдиним гравцем Борнмута, який без замін провів усі матчі цього сезону Англійської прем’єр-ліги, повідомляє прес-служба Cherries.
The only #afcb player to have played every minute in the Premier League this season 👏🇺🇦 pic.twitter.com/fBPL9iBOKC— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) October 30, 2023
Ще один матч центральний захисник провів у Кубку Англійської ліги.
Забарний перейшов до "Борнмута" з "Динамо" у січні цього року, підписавши контракт до 2028 року.
За інформацією ЗМІ, клуб АПЛ заплатив за 20-річного гравця збірної України 27 млн євро.