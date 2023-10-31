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Україна зганьбилася з Чехією та вилетіла з чемпіонату світу з міні-футболу

Друга поразка поспіль.

Україна зганьбилася з Чехією та вилетіла з чемпіонату світу з міні-футболу
Фото: скриншот

На чемпіонаті світу-2023 з міні-футболу, який проводиться на острові Аль-Марджан в еміраті Рас-ель-Хайма (ОАЕ), національна команда України у своєму третьому матчі ганебно програла Чехії - 0:7, та припинила боротьбу за вихід до плей-оф.

Нагадаємо, Україна потрапила до групи C. Нашими суперниками по квартету, крім чехів, були Алжир і Таїланд.

У своєму стартовому матчі на турнірі українці вчинили розгром команді Алжиру – 9:1 (1:1). А у другому турі - програли тайцям - 0:2.

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Зазначимо, що алжирський колектив замінив збірну Ізраїлю, яка відмовилася від участі через війну.

До 1/8 фіналу виходять по дві найкращі команди з кожної з восьми груп.

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