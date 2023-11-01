Україна здобула першу перемогу в жіночій Лізі націй

Напередодні в Іракліоні відбувся матч четвертого туру групового етапу жіночої Ліги націй, у якому збірна Греції приймала команду України.

Нагадаємо, минулого тижня ці команди вже зустрічалися і українки зазнали поразки – 1:2.

Цього разу Україна зробила реванш за рахунок єдиного голу Дар’ї Апанащенко – 1:0.

Збірна України здобула першу перемогу у цьому розіграші, обійшла Грецію у турнірній таблиці і піднялася на третє місце групи В3; у обох команд – по 3 очки, але "жовто-сині" випереджають гречанок за різницею голів.

У наступному матчі українки зіграють проти збірної Польщі, лідера групи. Зустріч відбудеться 1 грудня.