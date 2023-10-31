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Світоліна проводить ювілейний 500-й тиждень у топ-100 світового рейтингу

218 тижнів українка входила до першої десятки.

Світоліна проводить ювілейний 500-й тиждень у топ-100 світового рейтингу
Еліна Світоліна
Фото: EPA/UPG

Перша ракетка України Еліна Світоліна проводить свій 500-й тиждень у топ-100 світового рейтингу WTA, повідомляє sportarena.com.

Еліна вперше увійшла до першої сотні тенісисток у лютому 2013 року. Українка безперервно перебувала у топ-100 479 тижнів до вересня 2022 року. З них 218 тижнів Світоліна провела в першій десятці.

Еліна втратила рейтингові очки, коли взяла паузу у змаганнях через народження доньки. Світоліна повернулася до першої сотні у червні 2023 року.

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Українка займає 25-й рядок у поточному рейтингу WTA. Окрім Еліни, до першої сотні найкращих тенісисток світу входять ще четверо українок – Ангеліна Калініна, Леся Цуренко, Марта Костюк та Катерина Байндль.

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