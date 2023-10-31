Збірна Росії з хокею попередньо допущена до Олімпіади-2026

Міжнародна федерація хокею (IIHF) на своєму офіційному сайті опублікувала групи фінального турніру Олімпіади-2026.

До групи С попередньо включено Росію.

На груповому етапі росіяни, якщо буде прийнято рішення про повернення команди до програми чемпіонату IIHF, зіграють із США. Інші учасники квартету визначаться після кваліфікації.

Збірна Білорусі також попередньо допущена до відбору на ОІ-2026.

Нагадаємо, Італія втретє прийме зимову Олімпіаду (Кортіна д'Ампеццо-1956 та Турін-2006).

Ігри планується провести з 6 по 22 лютого у містах Мілан та Кортіна-д’Ампеццо.

Зазначимо, що хокейні збірні Росії і Білорусі не допущені до змагань сезону 2023/2024 років.