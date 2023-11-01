Росія втратила на війні в Україні більше 300 тисяч військових
Росія втратила на війні в Україні більше 300 тисяч військових
Олексій Данілов: Потрібен план України, а не стратегії щодо Росії
Олексій Данілов: Потрібен план України, а не стратегії щодо Росії
Кірбі: Путін не засудив єврейські погроми в Дагестані. Це дуже промовисто​
Кірбі: Путін не засудив єврейські погроми в Дагестані. Це дуже промовисто​
Спецоперація «Махачкала». Навіщо антисеміту Путіну єврейські погроми на Кавказі
Спецоперація «Махачкала». Навіщо антисеміту Путіну єврейські погроми на Кавказі
“У 2022 році діти пішли в п’ятий клас без підручників. Війна не може бути виправданням цьому”. Велика розмова з Іванною Коберник
“У 2022 році діти пішли в п’ятий клас без підручників. Війна не може бути виправданням цьому”. Велика розмова з Іванною Коберник
Ємен випустив на Ізраїль ракети і дрони
Ємен випустив на Ізраїль ракети і дрони
Зеленський знову потрапив на обкладинку Time: "Ніхто не вірить у перемогу, як я. Ніхто!"
Зеленський знову потрапив на обкладинку Time: "Ніхто не вірить у перемогу, як я. Ніхто!"
Що таке перемога? Налаштувати роботу системи “свій-чужий” або померти
Що таке перемога? Налаштувати роботу системи “свій-чужий” або померти
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
ГоловнаСпорт

Помер головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков

Він помер у віці 53 років. 

Помер головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков
Артем Франков
Фото: football.ua

У віці 53 років помер спортивний журналіст, головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков. Про смерть повідомив у Facebook спортивний коментатор Андрій Шахов. 

"Пізно ввечері перестало битися серце легендарного Артема Франкова. Нашого хрещеного", – написав він. 

З 1997 по 2022 рік Артем Франков був головним редактором журналу "Футбол". Після початку повномасштабної війни журнал виходив у електронному форматі під назвою "Футбол-війна", додає видання Football.ua.

У 2005 році Артем Франков став Заслуженим журналістом України. У 2012 році його нагородили орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies