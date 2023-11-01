Помер головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков

Він помер у віці 53 років.

У віці 53 років помер спортивний журналіст, головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков. Про смерть повідомив у Facebook спортивний коментатор Андрій Шахов.

"Пізно ввечері перестало битися серце легендарного Артема Франкова. Нашого хрещеного", – написав він.

З 1997 по 2022 рік Артем Франков був головним редактором журналу "Футбол". Після початку повномасштабної війни журнал виходив у електронному форматі під назвою "Футбол-війна", додає видання Football.ua.

У 2005 році Артем Франков став Заслуженим журналістом України. У 2012 році його нагородили орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.