Бій Усика та Ф'юрі перенесено на лютий, - ЗМІ

Бій за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між володарем титулу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком (21-0, 14 КО) та чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі (34-0-1, 24 KO) перенесли на кілька місяців.

Титульна сутичка відбудеться попередньо в лютому наступного року. Точна дата протистояння невідома, а сам бій пройде в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, повідомляє isport.ua з посиланням на ESPN.

Бій був запланований на 23-е грудня, перш ніж Ф'юрі здобув набагато складнішу, ніж очікувалося, перемогу над Френсісом Нганну. Після цього бою у Ф'юрі два розсічення.

Нагадаємо, Ф'юрі переміг Нганну роздільним рішенням суддів.