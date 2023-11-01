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Бій Усика та Ф'юрі перенесено на лютий, - ЗМІ

У британця виникли проблеми із здоров'ям.

Бій Усика та Ф'юрі перенесено на лютий, - ЗМІ
Фото: skysports.com

Бій за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між володарем титулу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком (21-0, 14 КО) та чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі (34-0-1, 24 KO) перенесли на кілька місяців.

Титульна сутичка відбудеться попередньо в лютому наступного року. Точна дата протистояння невідома, а сам бій пройде в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, повідомляє isport.ua з посиланням на ESPN.

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Бій був запланований на 23-е грудня, перш ніж Ф'юрі здобув набагато складнішу, ніж очікувалося, перемогу над Френсісом Нганну. Після цього бою у Ф'юрі два розсічення.

Нагадаємо, Ф'юрі переміг Нганну роздільним рішенням суддів.

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