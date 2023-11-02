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Стало відомо, яку суму приніс благодійний матч "Шахтаря" з "Тоттенгемом"

Понад пів мільона фунтів.

Стало відомо, яку суму приніс благодійний матч "Шахтаря" з "Тоттенгемом"
Фото: ФК "Шахтар"

Товариський матч "Тоттенгем" – "Шахтар" (5:1), зіграний 6 серпня 2023 року в Лондоні на стадіоні "Тоттенгем Готспур", приніс дохід у 22 мільйони гривень (або 505 тисяч фунтів стерлінгів), повідомляє пресслужба "гірників".

Також клуби домовилися реалізувати спільний проєкт вартістю 50 тисяч фунтів стерлінгів для допомоги українським біженцям, які зараз перебувають в Англії.

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ФК "Шахтар" висловив подяку ФК "Тоттенгем" за організацію та проведення на найвищому рівні благодійного матчу, керівництву клубу й усім уболівальникам, які долучилися до збору коштів.

Нагадаємо, той матч був прощальним для голкіпера "Шахтаря" Андрія Пятова.

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