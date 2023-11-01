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Студентська команда України з футболу стала віце-чемпіоном Кубка світу

Турнір відбувся у Китаї.

Студентська команда України з футболу стала віце-чемпіоном Кубка світу
Фото: УАФ

У китайському місті Цзіньцзян завершився Кубок світу з футболу серед університетських команд за версією Міжнародної федерації університетського спорту (FISU).

У фіналі чоловічої частини програми зустрілися команди Київського національного торговельно-економічного університету та університету Паулісти (Бразилія).

Основний та додатковий час матчу завішилися внічию – 1:1. У серії пенальті нерви міцніше виявилися у бразильських студентів – 7:6.

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Раніше українці обіграли представників Австралії (6:0), Республіки Корея (2:1), Аргентини (3:0) та Уругваю (2:0).

Зазначимо, що у жіночій частині програми Кубка світу команда Уманського державного педагогічного університету ім. П. Тичини посіла 7 місце.

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