Студентська команда України з футболу стала віце-чемпіоном Кубка світу

У китайському місті Цзіньцзян завершився Кубок світу з футболу серед університетських команд за версією Міжнародної федерації університетського спорту (FISU).

У фіналі чоловічої частини програми зустрілися команди Київського національного торговельно-економічного університету та університету Паулісти (Бразилія).

Основний та додатковий час матчу завішилися внічию – 1:1. У серії пенальті нерви міцніше виявилися у бразильських студентів – 7:6.

Раніше українці обіграли представників Австралії (6:0), Республіки Корея (2:1), Аргентини (3:0) та Уругваю (2:0).

Зазначимо, що у жіночій частині програми Кубка світу команда Уманського державного педагогічного університету ім. П. Тичини посіла 7 місце.