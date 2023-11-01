"Чорноморець" став другим півфіналістом Кубка України

У рамках чвертьфіналу Кубку України "Чорноморець" приймав "Зорю".
До перерви одесити забезпечили собі комфортну перевагу за рахунок дубля Андрія Штогріна – 2:0.
У другій 45-хвилинці колектив Романа Григорчука довели рахунок до розгромного – 4:0 – Штогрін оформив хет-трик, ще один гол в активі Олександра Васильєва.
Усього чого зуміли досягти луганчани - це скоротити відставання в рахунку - Едуардо Герреро забив "гол престижу".
Підсумкова перемога "моряків" – 4:1.
Нагадаємо, напередодні донецький "Шахтар", який також з великим рахунком обіграв "Вікторію" - 3:0, першим вийшов у півфінал Кубка