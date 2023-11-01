На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
Зеленський знову потрапив на обкладинку Time: "Ніхто не вірить у перемогу, як я. Ніхто!"
Зеленський знову потрапив на обкладинку Time: "Ніхто не вірить у перемогу, як я. Ніхто!"
Ємен випустив на Ізраїль ракети і дрони
Ємен випустив на Ізраїль ракети і дрони
Олексій Данілов: Потрібен план України, а не стратегії щодо Росії
Олексій Данілов: Потрібен план України, а не стратегії щодо Росії
Спецоперація «Махачкала». Навіщо антисеміту Путіну єврейські погроми на Кавказі
Спецоперація «Махачкала». Навіщо антисеміту Путіну єврейські погроми на Кавказі
Про гучну статтю в Times – по деяких її пунктах
Про гучну статтю в Times – по деяких її пунктах
Кірбі: Путін не засудив єврейські погроми в Дагестані. Це дуже промовисто​
Кірбі: Путін не засудив єврейські погроми в Дагестані. Це дуже промовисто​
“У 2022 році діти пішли в п’ятий клас без підручників. Війна не може бути виправданням цьому”. Велика розмова з Іванною Коберник
“У 2022 році діти пішли в п’ятий клас без підручників. Війна не може бути виправданням цьому”. Велика розмова з Іванною Коберник
Правоохоронці проводять обшуки у приміщеннях секти "АллатРа" по всій Україні, – Цензор.Нет
Правоохоронці проводять обшуки у приміщеннях секти "АллатРа" по всій Україні, – Цензор.Нет
ГоловнаСпорт

"Чорноморець" став другим півфіналістом Кубка України

Першими у півфіналі вийшов "Шахтар".

"Чорноморець" став другим півфіналістом Кубка України

У рамках чвертьфіналу Кубку України "Чорноморець" приймав "Зорю".

До перерви одесити забезпечили собі комфортну перевагу за рахунок дубля Андрія Штогріна – 2:0.

У другій 45-хвилинці колектив Романа Григорчука довели рахунок до розгромного – 4:0 – Штогрін оформив хет-трик, ще один гол в активі Олександра Васильєва.

Усього чого зуміли досягти луганчани - це скоротити відставання в рахунку - Едуардо Герреро забив "гол престижу".

Підсумкова перемога "моряків" – 4:1.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, напередодні донецький "Шахтар", який також з великим рахунком обіграв "Вікторію" - 3:0, першим вийшов у півфінал Кубка

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies