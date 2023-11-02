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"Прометей" зазнав третьої поразки в Єврокубку

Слобожанці поступилися "Парижу".

"Прометей" зазнав третьої поразки в Єврокубку
Фото: БК "Прометей"

У рамках 5-го туру групового етапу баскетбольного Єврокубку "Прометей" у Ризі приймав лідера "Париж".

Матч завершився поразкою українського клубу – 79:96 (22:17, 19:31, 19:27, 19:21).

Український клуб виграв першу чверть, а потім вирішив продемонструвати абсолютну стабільність в атаці, набираючи по 19 очок у кожній з чверті, що залишилася. Але цього виявилося недостатньо.

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Для "Прометея" ця поразка стала третьою у Єврокубку кампанії-2023/24.

Наступна гра слобожанців буде проти БК "Вулвз" 8 листопада.

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