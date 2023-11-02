У рамках 5-го туру групового етапу баскетбольного Єврокубку "Прометей" у Ризі приймав лідера "Париж".

Матч завершився поразкою українського клубу – 79:96 (22:17, 19:31, 19:27, 19:21).

Український клуб виграв першу чверть, а потім вирішив продемонструвати абсолютну стабільність в атаці, набираючи по 19 очок у кожній з чверті, що залишилася. Але цього виявилося недостатньо.

Для "Прометея" ця поразка стала третьою у Єврокубку кампанії-2023/24.

Наступна гра слобожанців буде проти БК "Вулвз" 8 листопада.