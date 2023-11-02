Напередодні відбулися поєдинки 1/8 фіналу Кубку Англійської ліги.

За відсутності Михайла Мудрика, який пропускав поєдинок, продовжуючи відновлюватись після травми, лондонський "Челсі" обіграв "Блекберн" – 2:0.

"Евертон" Віталія Миколенко зустрічався на рідному "Гудісоні" із "Бернлі". Гра завершилася перемогою господарів - 3:0.

Українець провів на полі всі 90 хвилин.

"Вест Гем" приймав "Арсенал". Матч завершився перемогою господарів із рахунком 3:1.

За гостей перші 57 хвилин відіграв Олександр Зінченко.

Ще один клуб українця Іллі Забарного "Борнмут" поступився "Ліверпулю" – 1:2.

Забарний вийшов на гру у старті та провів на полі весь матч.