Три нулі. У чому підозрюють голову НСЗУ та кому це потрібно
Три нулі. У чому підозрюють голову НСЗУ та кому це потрібно
Про гучну статтю в Times – по деяких її пунктах
Про гучну статтю в Times – по деяких її пунктах
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
Печерський райсуд відхилив клопотання прокуратури про запобіжний захід голові Нацслужби здоров'я Гусак (оновлено)
Печерський райсуд відхилив клопотання прокуратури про запобіжний захід голові Нацслужби здоров'я Гусак (оновлено)
Головнокомандувач ЗСУ: Сучасна позиційна війна та як у ній перемогти
Головнокомандувач ЗСУ: Сучасна позиційна війна та як у ній перемогти
Правоохоронці проводять обшуки у приміщеннях секти "АллатРа" по всій Україні, – Цензор.Нет
Правоохоронці проводять обшуки у приміщеннях секти "АллатРа" по всій Україні, – Цензор.Нет
Спалах Гепатиту А. Ви, ймовірно, маєте імунітет, але не знаєте про це. Що треба розуміти про цю хворобу
Спалах Гепатиту А. Ви, ймовірно, маєте імунітет, але не знаєте про це. Що треба розуміти про цю хворобу
Група республіканців назвала вимоги для надання подальшої підтримки Україні: хочуть оцінок та критеріїв завершення війни
Група республіканців назвала вимоги для надання подальшої підтримки Україні: хочуть оцінок та критеріїв завершення війни
Генштаб оцінив втрати російської армії у війні проти України у 301 490 осіб
Генштаб оцінив втрати російської армії у війні проти України у 301 490 осіб
ГоловнаСпорт

Клуби Мудрика та Миколенка вийшли до чвертьфіналу Кубка Ліги, клуби Зінченка та Забарного опинилися за бортом

Відбулися матчі Кубка Англійської ліги.

Клуби Мудрика та Миколенка вийшли до чвертьфіналу Кубка Ліги, клуби Зінченка та Забарного опинилися за бортом
Фото: EPA/UPG

Напередодні відбулися поєдинки 1/8 фіналу Кубку Англійської ліги.

За відсутності Михайла Мудрика, який пропускав поєдинок, продовжуючи відновлюватись після травми, лондонський "Челсі" обіграв "Блекберн" – 2:0.

"Евертон" Віталія Миколенко зустрічався на рідному "Гудісоні" із "Бернлі". Гра завершилася перемогою господарів - 3:0.

Українець провів на полі всі 90 хвилин.

"Вест Гем" приймав "Арсенал". Матч завершився перемогою господарів із рахунком 3:1.

За гостей перші 57 хвилин відіграв Олександр Зінченко.

Ще один клуб українця Іллі Забарного "Борнмут" поступився "Ліверпулю" – 1:2.

Забарний вийшов на гру у старті та провів на полі весь матч.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies