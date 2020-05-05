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Финал Кубка Испании-2019/20 официально состоится со зрителями

Правда, этот матч может состояться в следующем году.

Финал Кубка Испании-2019/20 официально состоится со зрителями
Фото: RFEF

Руководители клубов-финалистов нынешнего розыгрыша Copa del Rey - "Атлетика" и "Реал Сосьедада" ранее договорились, что проведут финал Кубка Испании-2019/20 в присутствии зрителей.

Свое соответствующее предложение клубы послали для утверждения в Королевскую федерацию футбола Испании (RFEF).

RFEF поддержала инициативу двух баскских клубов. Однако Федерация не гарантировала, что финал Кубка этого сезона состоится в 2020 году.

"RFEF разделяет стремление "Атлетика" и "Реал Сосьедада" сыграть решающий поединок, когда обстоятельства разрешат провести его в присутствии фанатов обеих клубов.

Кубок Испании - трофей, у которого глубокие корни. Он заслуживает финала со зрителями, именно поэтому мы благодарим руководителей команд за такое решение.

Мы проведем все необходимые меры, дабы поединок прошел в 2020 или 2021 году и имел официальную подоплеку. При этом он будет сыгран до финала Кубка Испании сезона-2020/21", - сообщает пресс-служба Федерации.

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