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"Реал" опередил "Барселону" и "Ливерпуль" в рейтинге самых красивых эмблем в мире

Однако выиграть номинацию испанцам не удалось.

Фото: marca.com

Испанское авторитетное издание Marca составило список из 10 самых красивых эмблем в мире. В опросе приняло участие более 10 млн человек.

В итоге, с большим отрывом номинацию неожиданно выиграл марокканский клуб "Раджа Касабланка", за эмблему которого отдали свои голоса 3,1 млн респондентов.

Второе место занял египетский "Аль-Ахли" из Каира. И замкнул пьедестал бразильский "Флумененсе".

Топ-10 эмблем:

  1. Раджа Касабланка (Марокко) - 3,1 млн голосов
  2. Аль-Ахли (Египет) - 2,7 млн
  3. Флуминенсе (Бразилия) - 169,1 тыс.
  4. Реал (Испания) - 134,1 тыс.
  5. Фенербахче (Турция) - 76,4 тыс.
  6. Ливерпуль (Англия) - 75,8 тыс.
  7. Барселона (Испания) - 74,9 тыс.
  8. Коло-Коло (Чили) - 66,8 тыс.
  9. ЦСКА (Россия) - 42,8 тыс.
  10. Бешикташ (Турция) - 34,4 тыс.

Стоит отметить, что в топ-50 данного рейтинга не попал ни один украинский клуб.

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