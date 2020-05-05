Однако выиграть номинацию испанцам не удалось.

Фото: marca.com

Испанское авторитетное издание Marca составило список из 10 самых красивых эмблем в мире. В опросе приняло участие более 10 млн человек.

В итоге, с большим отрывом номинацию неожиданно выиграл марокканский клуб "Раджа Касабланка", за эмблему которого отдали свои голоса 3,1 млн респондентов.

Второе место занял египетский "Аль-Ахли" из Каира. И замкнул пьедестал бразильский "Флумененсе".

Топ-10 эмблем:

Раджа Касабланка (Марокко) - 3,1 млн голосов Аль-Ахли (Египет) - 2,7 млн Флуминенсе (Бразилия) - 169,1 тыс. Реал (Испания) - 134,1 тыс. Фенербахче (Турция) - 76,4 тыс. Ливерпуль (Англия) - 75,8 тыс. Барселона (Испания) - 74,9 тыс. Коло-Коло (Чили) - 66,8 тыс. ЦСКА (Россия) - 42,8 тыс. Бешикташ (Турция) - 34,4 тыс.

Стоит отметить, что в топ-50 данного рейтинга не попал ни один украинский клуб.