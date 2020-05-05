LB.ua стало известно, как собираются "улучшить" медреформу
LB.ua стало известно, как собираются "улучшить" медреформу
Uber Eats уходит из Украины
Uber Eats уходит из Украины
Шмыгаль: карантин продлят до 22 мая, с 11 мая ограничения ослабятся
Шмыгаль: карантин продлят до 22 мая, с 11 мая ограничения ослабятся
В Ватикане нашли документ, который поможет признанию Андрея Шептицкого праведником мира
В Ватикане нашли документ, который поможет признанию Андрея Шептицкого праведником мира
Тимошенко задекларировала почти 150 млн гривен компенсации из США за политрепрессии (обновлено)
Тимошенко задекларировала почти 150 млн гривен компенсации из США за политрепрессии (обновлено)
«Я би не розслаблялася». Інтерв‘ю з головною лікаркою Олександрівської лікарні Людмилою Антоненко
«Я би не розслаблялася». Інтерв‘ю з головною лікаркою Олександрівської лікарні Людмилою Антоненко
Помпео заявил, что коронавирус начал распространяться из лаборатории в Ухане
Помпео заявил, что коронавирус начал распространяться из лаборатории в Ухане
Количество заболевших коронавирусом в Украине превысило 12 000
Количество заболевших коронавирусом в Украине превысило 12 000
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
ГлавнаяСпорт

Неймар отказался от 100 млн евро ради перехода в "Барселону", - СМИ

Бразилец горит желанием вернуться на "Ноу Камп".

Неймар отказался от 100 млн евро ради перехода в "Барселону", - СМИ
Лионель Месси и Неймар
Фото: EPA/UPG

У бразильского форварда "Пари Сен-Жермен" Неймара есть большое желание воссоединиться с аргентинцем Лионелем Месси в "Барселоне"

Для осуществления этих целей 28-летний футболист даже отказался от 100 млн евро, которые ему предложило руководство парижан, ради лонгации действующего контракта, утверждает Mundo Deportivo. И это были бы только "подъемные".

Решением отказаться от столь заманчивого предложения Неймар дал понять, что не намерен привязываться к нынешнему клубу.

Ранее сообщалось, что парижане предлагают форварду 38 млн евро зарплаты в год, а в "Барселоне" ему придется пойти на двукратное сокращение заработка.

Бразилец в нынешнем сезоне провел 22 матча во всех турнирах за ПСЖ, забив 18 голов и сделав 10 ассистов.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также