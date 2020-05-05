Неймар отказался от 100 млн евро ради перехода в "Барселону", - СМИ

У бразильского форварда "Пари Сен-Жермен" Неймара есть большое желание воссоединиться с аргентинцем Лионелем Месси в "Барселоне".

Для осуществления этих целей 28-летний футболист даже отказался от 100 млн евро, которые ему предложило руководство парижан, ради лонгации действующего контракта, утверждает Mundo Deportivo. И это были бы только "подъемные".

Решением отказаться от столь заманчивого предложения Неймар дал понять, что не намерен привязываться к нынешнему клубу.

Ранее сообщалось, что парижане предлагают форварду 38 млн евро зарплаты в год, а в "Барселоне" ему придется пойти на двукратное сокращение заработка.

Бразилец в нынешнем сезоне провел 22 матча во всех турнирах за ПСЖ, забив 18 голов и сделав 10 ассистов.