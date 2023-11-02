Правоохоронці проводять обшуки у приміщеннях секти "АллатРа" по всій Україні, – Цензор.Нет
Правоохоронці проводять обшуки у приміщеннях секти "АллатРа" по всій Україні, – Цензор.Нет
Спалах Гепатиту А. Ви, ймовірно, маєте імунітет, але не знаєте про це. Що треба розуміти про цю хворобу
Спалах Гепатиту А. Ви, ймовірно, маєте імунітет, але не знаєте про це. Що треба розуміти про цю хворобу
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
Група республіканців назвала вимоги для надання подальшої підтримки Україні: хочуть оцінок та критеріїв завершення війни
Група республіканців назвала вимоги для надання подальшої підтримки Україні: хочуть оцінок та критеріїв завершення війни
Головнокомандувач ЗСУ: Сучасна позиційна війна та як у ній перемогти
Головнокомандувач ЗСУ: Сучасна позиційна війна та як у ній перемогти
Про гучну статтю в Times – по деяких її пунктах
Про гучну статтю в Times – по деяких її пунктах
Три нулі. У чому підозрюють голову НСЗУ та кому це потрібно
Три нулі. У чому підозрюють голову НСЗУ та кому це потрібно
Печерський райсуд відхилив клопотання прокуратури про запобіжний захід голові Нацслужби здоров'я Гусак (оновлено)
Печерський райсуд відхилив клопотання прокуратури про запобіжний захід голові Нацслужби здоров'я Гусак (оновлено)
Генштаб оцінив втрати російської армії у війні проти України у 301 490 осіб
Генштаб оцінив втрати російської армії у війні проти України у 301 490 осіб
ГоловнаСпорт

Ковтун визнано найкращим спортсменом жовтня в Україні

Ілля отримає нагороду від НОК України вдруге у 2023 році.

Ковтун визнано найкращим спортсменом жовтня в Україні
Ілля Ковтун
Фото: EPA/UPG

Напередодні відбулося засідання Експертної комісії НОК України, яка, враховуючи досягнення спортсменів на провідних міжнародних змаганнях в олімпійських видах програми, визначила найкращого спортсмена та тренера місяця.

Уже вдруге почесну відзнаку "Найкращий спортсмен місяця" отримав Ілля Ковтун, який у жовтні здобув срібну медаль чемпіонату світу зі спортивної гімнастики у багатоборстві (м. Антверпен, Бельгія), повідомляє прес-служба НОК.

"Найкращою тренеркою жовтня-2023" стала Ірина Горбачева (Надюк) – особиста наставниця Іллі.

Нагадаємо, що у квітні Ковтун вже отримував відзнаку найкращого спортсмена місяця, ставши чемпіоном та дворазовим бронзовим призером континентальної першості у вправах на паралельних брусах, поперечині та багатоборстві (м.Анталія, Туреччина).

Підписуйтесь на наш Google News

За підготовку найкращого спортсмена жовтня-2023 відзнаку також отримають Українська федерація гімнастики та Фізкультурно-спортивне товариство "Україна".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies