Ковтун визнано найкращим спортсменом жовтня в Україні

Ілля отримає нагороду від НОК України вдруге у 2023 році.

Напередодні відбулося засідання Експертної комісії НОК України, яка, враховуючи досягнення спортсменів на провідних міжнародних змаганнях в олімпійських видах програми, визначила найкращого спортсмена та тренера місяця.

Уже вдруге почесну відзнаку "Найкращий спортсмен місяця" отримав Ілля Ковтун, який у жовтні здобув срібну медаль чемпіонату світу зі спортивної гімнастики у багатоборстві (м. Антверпен, Бельгія), повідомляє прес-служба НОК.

"Найкращою тренеркою жовтня-2023" стала Ірина Горбачева (Надюк) – особиста наставниця Іллі.

Нагадаємо, що у квітні Ковтун вже отримував відзнаку найкращого спортсмена місяця, ставши чемпіоном та дворазовим бронзовим призером континентальної першості у вправах на паралельних брусах, поперечині та багатоборстві (м.Анталія, Туреччина).

За підготовку найкращого спортсмена жовтня-2023 відзнаку також отримають Українська федерація гімнастики та Фізкультурно-спортивне товариство "Україна".