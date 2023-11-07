Стародубцева оновила особистий рекорд у рейтингу WTA

У першій сотні, як і раніше, п'ять українок.

Минулого тижня завершився Підсумковий турнір WTA у Канкуні (Мексика), а перед цим змагання WTA Elite Trophy у Чжухаї (Китай), також відомий як малий Підсумковий, за результатом яких Жіноча тенісна асоціація (WTA) оновила світовий рейтинг.

Переможниця турніру у Канкуні полька Іга Швьонтек повернула собі статус першої ракетки світу. Півфіналістка Підсумкового турніру WTA білоруська тенісистка Аріна Соболенко опустилася на друге місце.

У першій десятці відбулося ще одне рокірування, Онс Жабер і Маркета Вондроушова помінялися місцями.

Топ-10 рейтинга WTA.

У топ-40, як і раніше, чотири українські тенісистки, а Катерина Байндл опустилася до рубежу першої сотні.

Даяна Ястремська трохи відсунулася від топ-100, а Дар'я Снігур навпаки зробила добрий крок назустріч першій сотні.

Також 12 позицій нагору зробила Юлія Стародубцева, встановивши особистий рекорд у рейтингу WTA – тепер Юлія – 160-та у світовому рейтингу.